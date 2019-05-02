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Начальник Сморгонского зонального узла электросвязи Александр Никадон: «В нас хотят видеть отзывчивого и оперативного консультанта»

03.05.2019 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Источник материала: Светлы шлях

В преддверии профессионального праздника – Дня работников радио, телевидения и связи корреспондент газеты «Светлы шлях» встретился с начальником Сморгонского зонального узла электросвязи Александром Никадоном и попросил его ответить на несколько вопросов.

Начальник Сморгонского зонального узла электросвязи Александр Никадон: «В нас хотят видеть отзывчивого и оперативного консультанта»

- Александр Станиславович, большой ли коллектив Сморгонского зонального узла электросвязи?

- Наш коллектив состоит более чем из 140 сотрудников. Стиль работы коллектива складывался десятилетиями и основан на лучших традициях нескольких поколений связистов, чтобы сегодня быть основой сильного и успешного бизнеса. Неизменным в нем остается дух взаимопонимания, уважения друг к другу и к своей профессии.

- Какие первоочередные задачи стоят перед узлом связи?

- Развитие экономики, технический прогресс и реалии рынка ставят сегодня перед Cморгонскими связистами задачи, реализация которых в первую очередь направлена на рациональное использование всех видов ресурсов – людских, финансовых, материальных, природных, на повышение мотивации к труду, роли каждого сотрудника в производственной и общественной деятельности.

- Какое количество абонентов обслуживаете?

- Сморгонский ЗУЭС обслуживает более 100 тысяч абонентов телефонной связи, byfly, ZALA, пакетов услуг линейки «ЯСНА», «Умный дом» на территории Сморгонского, Ошмянского и Островецкого районов. Одно из приоритетных направлений деятельности зонального узла электросвязи – развитие на территории трех районов информационно-коммуникационной инфраструктуры, которая является фундаментом для предоставления широкого спектра услуг. Кроме того, создаются максимально благоприятные условия для ведения бизнеса, упрощения и ускорения документооборота, связанного, в том числе, с осуществлением внешнеэкономических операций.

- На что направлены усилия работников узла связи?

- Усилия связистов в первую очередь сосредоточены на повышении скорости доступа в интернет, предоставлении нескольких услуг в пакете, повышении качества обслуживания абонентов и предоставлении дополнительных услуг. Мы понимаем, что в нас хотят видеть не просто поставщика услуг связи, а отзывчивого и оперативного консультанта из области предоставления услуг электросвязи. Поэтому мы стремимся быстро реагировать на запросы абонентов по внедрению новых продуктов электросвязи, нестандартных, индивидуальных решений.

- И что внедряете?

- Быстрые темпы внедрения сетей по технологии GPON (оптическое волокно) позволяют по одной абонентской линии предоставлять несколько услуг электросвязи - фиксированную телефонную связь, высоко-скоростной интернет до 200 Мбит/с, цифровое интерактивное телевидение ZALA, управлять системой датчиков – концепция «Умного дома». Если раньше линии связи нужно было строить под каждую услугу, то сегодня в одну абонентскую линию закладывается ряд услуг.

- Какие еще новинки?

- Сморгонские связисты активно строят оптические линии связи для реализации концепции электронного образования, электронного здравоохранения, а также для корпоративных клиентов. Благодаря интенсивному развитию информационно-коммуникационных технологий все больше и больше традиционных услуг «переходят» в интернет.

- Александр Станиславович, что делается в области охраны труда?

- В целях обеспечения охраны труда на предприятии принимаются меры к тому, чтобы труд работающих был безопасным, и для осуществления этих целей выделяются большие средства, функционируют специальные службы с соответствующим персоналом. Правильно организованная работа по обеспечению безопасности труда повышает дисциплинированность работников, что ведет к повышению производительности труда, снижению количества несчастных случаев, поломок оборудования и иных нештатных ситуаций, то есть повышает эффективность производства.

- Помогает ли профком?

- Основное направление первичной профсоюзной организации – представление и защита прав и интересов работников. Профсоюзным комитетом на протяжении десятилетий проводится серьезная работа, направленная на улучшение социально-экономического положения членов профсоюза, улучшение условий труда, соблюдение трудового законодательства, организацию отдыха и досуга работников и членов их семей. Общественные комиссии и общественные инспекторы по охране труда стараются предупредить нарушения законодательства по вопросам охраны труда, травматизма и профессиональных заболеваний, улучшить условия на рабочих местах.

- Практикуются ли походы, поездки, экскурсии в свободное от работы время?

- Проведение корпоративных мероприятий давно стало хорошей традицией для связистов. Сегодня поддержка здорового образа жизни является первоочередной задачей. Когда человек здоров, полон сил, он более активен и эффективен.

Беседовал Юрий ЯНУШКЕВИЧ.

Фото автора.

 
 
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В преддверии профессионального праздника – Дня работников радио, телевидения и связи корреспондент газеты «Светлы шлях» встретился с начальником Сморгонского...
 
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