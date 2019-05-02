С Великой Победой!

Источник материала: Навiны Палесся





В преддверии праздника – Дня Победы – руководство Столинского района, начальник служб, руководители организаций и предприятий, посещают ветеранов Великой Отечественной войны.

Сегодня глава района – Григорий Протосовицкий вместе с заместителем начальника управления по труду, занятости и социальной защите Дмитрием Кулинченко побывали с поздравительной миссией у участников войны Анны Константиновны Ковалевской из Бережного и Михаила Павловича Дися из Давид-Городка.

Ветераны, несмотря на свои года, восхитили оптимизмом, бодростью духа и большим жизнелюбием. Одним словом, молодёжи есть с кого брать пример!

Григорий Васильевич поздравил ветеранов с наступающим праздником и вручил открытки от имени председателя Брестского облисполкома Анатолия Лиса. А от попечительского совета района – продуктовые праздничные наборы.

Текст и фото Елены КЛИМУШКО