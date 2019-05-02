18 километров - новый участок. Президенту показали, как может пойти поезд из Минска в аэропорт

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко сегодня побывал в Национальном аэропорту «Минск» — там открыли вторую взлетно-посадочную полосу . В репортаже с мероприятия в кадре хорошо видна схема новой железной дороги, которую хотят построить из Минска в аэропорт.



Скриншот с видео БЕЛТА

Александр Лукашенко во время посещения Национального аэропорта «Минск» поручил организовать удобное железнодорожное сообщение между Минском, индустриальным парком «Великий камень» и аэропортом. Этот вопрос нужно взять на особый контроль, считает президент.

«Надо посмотреть, чтобы это было разумно. Железную дорогу надо строить быстро, чтобы людям было удобно подъехать», — цитирует Александра Лукашенко пресс-служба президента .

На видео, опубликованном на сайте информационного агентства БелТА, хорошо видно схему железной дороги в аэропорт. Из нее следует, что поезд пойдет по существующей ветке от станции «Минск-Пассажирский» до Городище. От Городища собираются построить 18 километров новых железнодорожных путей — вдоль трассы М2. Дальше запланирован остановочный пункт «Великий Камень», а потом — остановочный пункт у аэровокзала Национального аэропорта «Минск».



Скриншот с видео БЕЛТА

Протяженность всего маршрута — 41,8 километра. Ориентировочное время в пути — 28 — 30 минут.

Напомним, поезд уже связывал Минск и аэропорт, однако ему приходилось ехать через Смолевичи, а потом следовать по железнодорожной ветке до остановочного пункта Шеметово. Этот путь был долгим и не очень удобным: заезд в Смолевичи делал путь более долгим, а в конце пути пассажиров приходилось подвозить автобусом от поезда к аэровокзалу.



Скриншот с видео БЕЛТА

На картинке, которую, очевидно, сегодня показывали президенту, есть и расчеты по стоимости проекта. Так, общая сумма инвестиционных затрат оценивается в 200 миллионов рублей. Из них 81, 4 миллиона рублей может уйти на покупку трех поездов.

По информации специалистов в градостроительной сфере, эта схема — предпроектная проработка, которая предварительно оценивает, как пойдет трасса в аэропорт, как подключится к существующей линии железной дороги. «Дальше будет разрабатываться проект, но идея — такая», — отметил собеседник TUT.BY.