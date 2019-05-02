Источник материала: Газета Авангард

Досрочная выплата пенсий начнется с 4 мая, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт «Белпочты».





Пенсия и пособия за 7 мая начнут выплачивать с 4 мая во всех отделениях почтовой связи страны. Выплата пенсий за 9 мая начнется в ОПС Минска с 4 мая, в остальных ОПС — 8 мая.

7 и 9 мая будут работать только дежурные ОПС.

О режиме работы ОПС можно узнать в cаll-центре «Белпочты» по номеру 154. Режим работы call-центра: понедельник-пятница — с 9.00 до 20.00, суббота, воскресенье — с 9.00 до 17.00, 7 и 9 мая — с 9.00 до 17.00.

Читать полностью: https://www.belta.by/society/view/dosrochnaja-vyplata-pensij-nachnetsja-s-4-maja-346322-2019/

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