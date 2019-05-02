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3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Редактор отдела творческих проектов газеты "7 дней" УП "БЕЛТА" Елена Еловик стала победителем ХV Национального конкурса печатных средств массовой информации "Золотая Литера" в номинации "Лучшие материалы культурной тематики", передает корреспондент БЕЛТА с церемонии чествования победителей и лауреатов творческого состязания.

Жюри высоко оценило цикл публикаций Елены Еловик "Правило глагола".

В Минске назвали победителей "Золотой литеры" в номинациях среди республиканских и областных печатных СМИ, информационных агентств. В их числе общественно-политический журнал "Планета" ("Лучшие материалы общественно-политической тематики"), газета "Звязда" ("Лучшие материалы социально-экономической тематики"), журнал "Здаровы лад жыцця" издательства "Адукацыя і выхаванне" ("Лучшие материалы по тематике спорта и здорового образа жизни"), журнал "Беларускі гістарычны часопіс" ("Лучшие материалы историко-краеведческой тематики").-0-