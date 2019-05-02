Движение автобусов в праздничные дни

Источник материала: Газета Авангард

Филиал «Автобусный парк №1» ОАО «Гомельоблавтотранс» информирует, что движение автобусов будет осуществляться:





4 мая (суббота рабочая) – по расписанию пятницы;

5 мая (воскресенье) – по расписанию воскресенья:

— отменяется рейс городского автобуса в 20.10 (отправление от АС Буда-Кошелево);

6 мая (понедельник) – по расписанию понедельника:

— отменяется рейс городского автобуса в 9.30 (отправление от АС Буда-Кошелево);

— дополнительно организовано движение по маршруту Буда-Кошелево – Гавли, время отправления от АС Буда-Кошелево в 9.10 и 12.10;

7 мая (вторник) – по расписанию воскресенья:

— отменяется рейс городского автобуса в 20.10 (отправление от АС Буда-Кошелево);

— дополнительно организовано движение по маршруту Буда-Кошелево – Губичи, время отправления от АС Буда-Кошелево в 12.20; Буда-Кошелево – Залуневье (на кладбище) в 9.50, 10.30, 12.00, 13.00, цена билета 0,65 руб.;

8 мая (среда) – по расписанию субботы;

9 мая (четверг) – по расписанию воскресенья;

11 мая (суббота рабочая) – по расписанию субботы:

— дополнительно организовано движение по маршруту Буда-Кошелево – Потаповка, время отправления от АС Буда-Кошелево в 6.45 и 17.30, также движение городского маршрута будет осуществляться по расписанию буднего дня.

Елена ДОРОШКО