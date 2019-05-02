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В Ушачском районе работники МЧС взорвали аварийный Дом культуры
03.05.2019 21:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В агрогородке Глыбочка Ушачского района 3 мая пожарный аварийно-спасательный отряд «Витязь» областного УМЧС совершил подрыв местного Дома культуры,
Здание Дома культуры не эксплуатировалось и находилось в аварийном состоянии, уточняют в МЧС.
Высота здания составляла 15 метров.
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Высота здания составляла 15 метров.
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