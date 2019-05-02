Ирина Палубец стала лауреатом конкурса «Золотая литера»

Источник материала: Газета Авангард

Сегодня в Минске в Дипсервис Холле назвали победителей ХV Национального конкурса печатных средств массовой информации «Золотая литера». Участниками конкурса стали представители республиканских, областных и региональных печатных СМИ и информационных агентств, зарегистрированных в Республике Беларусь.



В номинации «Лучший фотокорреспондент районных, городских, корпоративных и многотиражных печатных СМИ» ХV Национального конкурса печатных средств массовой информации «Золотая Литера» исполняющий обязанности главного редактора районной газеты «Авангард» Ирина Палубец стала лауреатом. Диплом лауреата ей вручил старший преподаватель кафедры периодической печати и веб-журналистики БГУ Дмитрий Синявский.

Организатором конкурса выступает Министерство информации Беларуси. В нынешнем году на конкурс было представлено более 330 работ. Традиционно церемония награждения победителей конкурса «Золотая Литера» проходила в рамках Международной специализированной выставки «СМІ ў Беларусі».

Основные цели конкурса — всемерное содействие развитию печатных средств массовой информации, информационных агентств Беларуси, актуализация значимых тематических направлений деятельности печатных СМИ по реализации государственной информационной политики, повышение профессионального и идейно-содержательного уровня печатных СМИ, стимулирование творческой деятельности журналистов и других творческих работников, занятых в производстве печатных СМИ, а также пресс-секретарей и работников пресс-служб органов государственного управления и организаций.