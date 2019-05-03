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В канун Дня Победы ветерана Великой Отечественной войны Надежду Кужелевич из г.п. Кореличи окружили вниманием и заботой

03.05.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

В канун Дня Победы ветерана Великой Отечественной войны Надежду Кужелевич из г.п. Кореличи окружили вниманием и заботой

В преддверии Дня Великой Победы гостеприимный дом ветерана труда, ветерана Великой Отечественной войны Надежды Петровны Кужелевич из г.п. Кореличи  посетили начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Кореличского райисполкома, председатель Кореличской РО ОО «Белорусский союз женщин» Инна Михайловна Санчук, председатель профсоюзного комитета работников культуры, информации, спорта и туризма Кореличского района Наталья Владимировна Казарез и главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Кореличского райисполкома Геннадий Анатольевич Карполенко, чтобы в очередной раз высказать слова благодарности за мирную и спокойную жизнь и пожелать крепкого здоровья, долголетия и бодрости духа ветерану Великой Отечественной войны..

В канун Дня Победы ветерана Великой Отечественной войны Надежду Кужелевич из г.п. Кореличи окружили вниманием и заботой

В канун Дня Победы ветерана Великой Отечественной войны Надежду Кужелевич из г.п. Кореличи окружили вниманием и заботой

В канун Дня Победы ветерана Великой Отечественной войны Надежду Кужелевич из г.п. Кореличи окружили вниманием и заботой

В канун Дня Победы ветерана Великой Отечественной войны Надежду Кужелевич из г.п. Кореличи окружили вниманием и заботой

Встреча прошла в тёплой и уютной атмосфере. А по-другому и быть не могло. Ведь Надежда Петровна всегда доброжелательна и рада гостям. На празднике в её доме собирается большая и дружная семья: дети, внуки, правнуки.

– На Пасху почти вся семья собралась, 11 человек было, – делится ветеран Великой Отечественной войны. – Я очень рада, что дети и внуки не забывают родительский дом, и у них есть место, которое их объединяет и сближает.

Вспомнила Надежда Петровна и о военных событиях, когда она была связной и по несколько раз в день преодолевала расстояние от деревни Крынки, откуда родом, до агр. Турец, где располагались немцы.

В феврале следующего года Надежда Петровна отметит 90-летний юбилей. Однако и сегодня она позитивно смотрит на жизнь и никогда не унывает. Двигается, трудится в меру своих сил. Вот уже и огород посадила.

В канун 75-летия освобождения Беларуси Надежда Петровна, которая не по словам знает цену Великой Победы, желает всем мира и добра, здоровья и благополучия.

В канун Дня Победы ветерана Великой Отечественной войны Надежду Кужелевич из г.п. Кореличи окружили вниманием и заботой

Оксана ЯНУШ

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В преддверии Дня Великой Победы гостеприимный дом ветерана труда, ветерана Великой Отечественной войны Надежды Петровны Кужелевич из г.п. Кореличи  посетили
 
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