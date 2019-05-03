Ещё 33 железнодорожные станции и остановки Беларуси порадовали пассажиров беспроводным интернетом

Источник материала: Полымя

На Белорусской железной дороге выросло число станций, остановок и поездов, где можно воспользоваться беспроводным интернетом.





Так, Wi-Fi теперь стал доступен еще на 33 станциях и остановочных пунктах (Гудогай, Быхов, Беларусь, Городея, Ганцевичи, Горынь, Жодино, Жабинка, Житковичи, Ивацевичи, Койданово, Кобрин, Климовичи, Коммунары, Оранчицы, Пуховичи, Руденск, Речица, Рогачев, Столбцы, Смолевичи, Сморгонь, Слоним, Словечно, Светлогорск-на-Березине, Слуцк, Солигорск, Тереховка, Терюха, Шклов, Погодино, Волковыск-Город, Береза-Город), проинформировали в пресс-службе БЖД.

Также беспроводной интернет стал доступен в поездах региональных и межрегиональных линий бизнес-класса сообщением Минск — Бобруйск, Минск — Брест, Минск —Барановичи, Минск — Орша.

Для подключения к беспроводной сети пассажиру необходимо пройти регистрацию и получить на свой телефон код доступа.

В общей сложности на Белорусской железной дороге уже более 160 точек доступа (на станциях и в 18 электропоездах).

По данным БЖД, беспроводным интернетом на железнодорожных станциях, остановках и в поездах уже воспользовались более 650 тысяч человек (в минувшем апреле — 71 785 пассажиров). Активнее всего пользуются железнодорожным Wi-Fi в Минске, Бресте и Гомеле.