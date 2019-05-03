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Фотограф БЕЛТА Оксана Манчук победила в конкурсе "Золотая литера"

03.05.2019 19:48 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Фотограф БЕЛТА Оксана Манчук победила в конкурсе "Золотая литера"
Оксана Манчук

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителем в номинации "Лучший фотокорреспондент республиканских, областных печатных СМИ, информационных агентств" ХV Национального конкурса печатных средств массовой информации "Золотая Литера" стала фотограф БЕЛТА Оксана Манчук. Ей вручена статуэтка - символ конкурса "Золотая Литера" на церемонии чествования победителей и лауреатов творческого состязания, передает корреспондент БЕЛТА.

Оксана Манчук - фотокорреспондент отдела по подготовке и выпуску редакции визуальной информации БЕЛТА. До этого она дважды становилась лауреатом конкурса.

Фотокорреспондент газеты "Витьбичи" Олег Климович стал лучшим фотокорром районных, городских, корпоративных и многотиражных печатных СМИ.

Лучшим репортером республиканских, областных печатных СМИ, информационных агентств стала специальный корреспондент газеты "Звязда" Дарья Лобожевич. Специальный корреспондент редакций газет "Минский курьер" и "Вечерний Минск" Агентства "Минск-Новости" Светлана Шидловская победила в номинации "Лучший репортер районных, городских, корпоративных и многотиражных печатных СМИ".

Победителем в номинации "Лучший обозреватель" стал специальный корреспондент газеты "СБ. Беларусь сегодня" Андрей Муковозчик.

Основные цели конкурса - всемерное содействие развитию печатных средств массовой информации, информационных агентств Беларуси, актуализация значимых тематических направлений деятельности печатных СМИ по реализации государственной информационной политики, повышение профессионального и идейно-содержательного уровня печатных СМИ, стимулирование творческой деятельности журналистов и других творческих работников, занятых в производстве печатных СМИ, а также пресс-секретарей и работников пресс-служб органов государственного управления и организаций.

Организатором конкурса выступает Министерство информации Беларуси.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителем в номинации "Лучший фотокорреспондент республиканских, областных печатных СМИ, информационных агентств" ХV Национального...
 
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