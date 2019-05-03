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На большие майские выходные белорусы массово уезжают из страны

04.05.2019 07:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Билетов на поезд из Минска в Вильнюс уже не купить, в экскурсионные туры в Прагу и Львов мест нет уже как месяц. Белорусы получили дополнительный отпуск в виде длинных майских выходных, и многие пытаются использовать его по полной.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В Вильнюс и Львов уже не уехать

На поезд Минск — Вильнюс билеты на ближайшие четыре дня остались только на вечерний рейс на 19:30, и то их немного. Можно уехать на проходящем калининградском поезде, и это будет даже дешевле — в плацкарте 34 рубля против 40 рублей на поезде Минск — Вильнюс. Правда, мест очень мало, да и расписание совсем неудобное — отправление из Минска в 02.59.

Можно уехать маршруткой, это дешевле — 25 рублей, билеты есть. Перевозчики говорят, что формируют автобусы в зависимости от спроса. Здесь другой минус — очевидно, что на границе будет столпотворение, поэтому стоять придется не один час как на маршрутке, так и на своем автомобиле.

В Вильнюсе с 5 по 9 мая уже заняты более 70% мест в гостиницах, а в диапазоне цен за ночь до 55 долларов — более 90%.

Из Минска во Львов на 5 мая на поезд мест нет, можно уехать только 7 мая. Только на этот день остались и места в автобусах и маршрутках.

Попасть в организованный тур в этот, да и другие города, тоже не получится. В компании «Респектор трэвел», которая является оператором по турам в Чехию, рассказали, что уже месяц назад практически не осталось мест с выездом на праздники:

«Ни одного места нет. На майские люди заранее покупали туры и в Питер, и во Львов, и в Прагу, и в Скандинавские страны».

Можно рвануть к солнцу

Если не получилось позаботиться об отдыхе заранее, нет визы, чтобы сесть на машину и поехать к ближайшему холодному Балтийскому морю, можно улететь к теплому Красному или пока чуть более прохладному Средиземному.

Правда, ранее 7 мая улететь уже не получится, причем только из Киева, из Минска на майские не осталось мест на авиарейсы. Если не шиковать, то отдых в Шарм эль-Шейхе в четырехзвездочном отеле по системе «все включено» обойдется в 1035 рублей на двоих в течение пяти дней и 1822 рублей за неделю. Отдых в пятизвездочном отеле — порядка двух тысяч рублей.

«Многие именно так и поступили, — рассказал Naviny.by менеджер компании SoftTour Максим. — На эти выходные был высокий спрос на Египет. Примерно 60% туристов покупали туры на 7−8 ночей, а около 40% — на 10−11 ночей. Люди летят как из Минска, так и из Киева, откуда по-прежнему туры в некоторые отели обходятся на 30−40% дешевле с учетом затрат на дорогу в столицу Украины. Правда, в последнее время заметна тенденция, что белорусы вылетают все же из Минска и областных городов. Люди ценят комфорт и надежность перелетов из белорусских аэропортов. Наш единственный национальный перевозчик пунктуален».

Белорусы уже летают на пляжный отдых и в Турцию, хотя температура воды в море на курортах этой страны пока не превышает 21 градуса против 24 градусов в Египте. Однако люди едут за морским воздухом и атмосферой отдыха.

Одна незадача — отдых в Турции в этом году подорожал. На майские праздники увеличились цены и на туры и Египт. Там хорошо ориентируются на спрос, сказал турагент.

«Вообще наблюдение такое — спрос на отдых в Турции и Египте увеличивается, а чек уменьшается. То есть все больше людей стремятся поехать отдыхать, но каждый из них ищет возможность сэкономить, например, ищут жилье подешевле», — сказал турагент.

Что без виз, уже хорошо

Анализ спроса на популярном сайте от отдыхе Holiday.by показывает, что белорусы мыслят примерно так: «Что без виз, то уже хорошо», отметил в комментарии для Naviny.by директор компании Андрей Барашко.

На период майских праздников очень популярным запросом была Украина, а также другие безвизовые направления: «Люди интересовались турами во Львов, Прикарпатье, Санкт-Петербург и Грузию. Египет демонстрирует круглогодичный спрос. Наш турист знает, что там гарантировано теплое море и солнце».

Конечно, за рубеж собираются не все, кто хочет уехать из города. Андрей Барашко отметил, что люди активно интересовались возможностями отдыха в Беларуси. Например, поехать в экскурсию. И, похоже, это довольно популярное времяпрепровождение.

Например, компания «Виаполь» распродала большинство направлений, по которым работает. Осталось совсем чуть-чуть мест на 8 и 9 мая на поездку из Минска в Мир и Несвиж. Похожая ситуация и у других турфирм.

Так что тем, кто не позаботился заранее, придется посидеть на телефоне.

Еще вариант — агроусадьбы. Места на майские есть, но, как правило, там любят большие компании. Если задаться целью, найти место по вкусу можно и для двух-трех человек.

Есть места и в белорусских здравницах. Можно купить неделю отдыха с 6 по 12 мая. Цена на человека за неделю в двухместном номере — от 245 рублей в оздоровительном центре «Сосновый бор» до 2233 рублей в элитном «Альфа-Радоне».

 
Теги: Минск
 
 
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Билетов на поезд из Минска в Вильнюс уже не купить, в экскурсионные туры в Прагу и Львов мест нет уже как месяц.
 
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