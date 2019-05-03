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«Понаехавшие» и уезжающие, задержания приближенных, скандалы и «японский Шиндлер» - все за вчера

04.05.2019 08:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Ну что, совсем немного — и большие выходные? Мы, конечно, будем продолжать работать для вас все эти дни, а вот вы отдохните — хоть, увы, погода и не порадует (зато можно хорошее кино посмотреть). Если собираетесь за границу, то вот вам хорошая новость: пограничники пообещали увеличить число сотрудников, чтобы вы меньше стояли в очередях на выездах в Европу (главное, чтобы таможенники, да литовцы с поляками не подвели!). И не забудьте, кстати, что сегодня сокращенный рабочий день.

  • Недавнее задержание заместителя госсекретаря Совета безопасности Андрея Втюрина, который много лет возглавлял Службу безопасности президента, подтолкнуло вспомнить подобные случаи с другими персонами из ближайшего окружения Александра Лукашенко. Хотя глава государства и говорит, что неприкасаемых нет, но история свидетельствует об ином: отношение к «своим людям» всегда особенное. Помните Винникову, Журавкову, Чижа?.. Среди близких людей к Лукашенко, приведших его к президентству 25 лет назад, Виктор Шейман — единственный, кто остается на высокой должности до сих пор. Однако и над его головой ходили «свинцовые тучи».


  • Президент вчера в Национальном аэропорту Минск открыл вторую взлетно-посадочную полосу. «Многие специалисты меня убеждали, что это нам не под силу, мы это не сделаем, никогда не строили этих полос и надо иметь дело с фирмами мирового уровня. Мы уже почти договорились, но, когда мне принесли на подпись документ и там значилась цифра за $ 600 млн, я сказал, что тогда не надо нам эта полоса». Рассказал, как взлетал и садился с нее борт номер один. Как думаете, что сказал о полосе личный пилот президента? Кстати, скоро начнут ремонтировать и старую ВПП. А еще президенту показали, как может пойти поезд из Минска в аэропорт. Схема пока предварительная, но планируют, что протяженность всего маршрута будет около 42 километров. Ориентировочное время в пути — 28−30 минут. Правда, для этого придется построить новые пути и купить новые поезда.
  • Друзья, прекрасная новость. Финтех-компания Currency.com, запустившая недавно криптобиржу токенизированных активов на основе блокчейн-технологии, объявила о новой инвестиционной возможности — начале выпуска первых в мире токенизированных гособлигаций. Если вы инвестор, то и сами все поняли, если же, как и некоторые из нас, пока в «крипте» плаваете, то после прочтения вот этой заметки все станет вам намного понятнее.
  • И вот еще одна очень важная серьезная тема. Бизнес, внимание! 24 апреля вступил в силу указ № 151. В нем среди прочего содержатся нормы, касающиеся порядка применения ст. 33 Налогового кодекса, которые в «обновленной» версии практически восстанавливают нормы отмененного печально известного указа № 488 о лжепредпринимательстве. Ого! Что нам скажут юристы? «„Опасность“ заключается не столько в самой статье 33, сколько в порядке ее применения, так как практика применения указа № 488 показала, что во время процесса „лес рубят — щепки летят“ пострадало довольно значительное количество добросовестных и законопослушных субъектов хозяйствования».
  • А в это время адвокаты прочли медикам лекцию по противодействию коррупции. Очень актуально во все времена: коррупционное «дело медиков» последний год обсуждается постоянно — о нем говорят президент, силовики, сами врачи и пациенты. Так что закон расценивает как взятку? Если благодарный пациент поздравляет врача с Новым годом — это преступление или нет? Правда ли, что можно брать подарки не дороже 60 долларов, — и только тогда за это ничего не будет? А бутылка коньяка — взятка или нет? Вот вам пять актуальных вопросов и ответов на эти и другие вопросы.
  • Глава Нацбанка Павел Каллаур прокомментировал рост цен в стране: ничего, мол, страшного, мы знали, что так и будет, но скоро все наладится. А люди, говорит, переживают за цены ровно вдвое больше, чем там есть за что переживать. Если хотите подробностей — вам сюда. Хотя почему за цены переживают люди, у которых пенсия 219 рублей, нам, в общем-то, понятно. И не надо нас успокаивать, что в Северной Корее еще хуже! Шутка, шутка.
  • Студенты, государство следит за вами: власти создают общую базу обучающихся, а из нее потом будут передавать информацию в «тунеядский» список. Зачем это им и чем грозит вам — расскажем здесь.
  • На здании почты в маленьком белорусском местечке Мир открыли мемориальную доску Тиунэ Сугихара — он, чтобы вы знали, считается одним из самых известных японцев в мире. Тиунэ никогда не был в белорусском поселке, но благодаря ему сотни евреев, которые проживали в Мире до войны, смогли спастись от Холокоста. Это удивительная и очень трогательная история, в которой сплелись вера в чудо, спасение от неминуемой смерти и подвиг, долгое время остававшийся незаметным.


  • А видели, сколько россиян в том же Мире (Несвиже, Брестской крепости — да и вообще везде)? Ничего удивительного — майские праздники, и к нам снова «понаехали». Раньше, говорят, конечно, еще лучше (читай «дешевле») им здесь было, но и сейчас осень нравится. «Понимаете, Беларусь существенно отличается от России. Как бы вам объяснить? Вы были в Петергофе? Ну вот, там все пафосное, много золота и всего вот этого. Империя, одним словом. А здесь — все такое милое, уютное. Нет, не местечковое, а красивое и хрупкое».
  • Помните фильмы, на которых многие из нас выросли? «Приключения Буратино», «Про Красную Шапочку. Продолжение старой сказки», «Проданный смех», «Рыжий, честный, влюбленный»… Те, кто смотрел эти фильмы в детстве, теперь показывают их своим детям. Вчера исполнилось 80 лет со дня рождения режиссера Леонида Нечаева, автора этих телесказок — и давайте-ка мы вам о нем расскажем.
  • Как там наша проблемная столичная новостройка на Широкой? Комиссия продолжает ее обследовать, жильцы же, обеспокоенные состоянием здания и отношением местных властей к сложившейся ситуации, коллективно обратились в Администрацию президента и прокуратуру. «Многие семьи, в том числе и многодетные, добросовестно выплачивают кредиты банкам за жилье, которое разрушается, становится непригодным и даже опасным для проживания. Трещины продолжают увеличиваться в количестве и в размерах буквально на глазах, появляются в течение часа. Люди введены в состояние паники! Боятся оставлять детей и пожилых людей одних дома, боятся вернуться с работы к оцепленному зданию. В конце концов, боятся не проснуться под завалами». О чем люди просят Наталью Кочанову — читайте в материале.


  • А вот еще один скандал, связанный со строительством в Минске. В администрации Первомайского района на заседание комиссии по итогам общественного обсуждения планов застройки дворов в районе метро «Академия наук», где против воли местных планируют соорудить семь паркингов… не пустили людей. А журналистов милиция так и вовсе вытолкала взашей — и это во Всемирный день свободы прессы! Какое решение по поводу плана застройки приняла та самая комиссия за закрытыми дверями — читайте вот здесь. Ну и расскажем вам, что сами жители предлагают властям построить вместо семи паркингов в своих дворах.
  • Еще у нас новый выпуск проекта о Минске «Район на район». В этот раз читатели рассказали нам о жизни в уютном частном секторе в районе Долгиновского тракта — увы, похоже, ему недолго осталось, многоэтажки рано или поздно вытеснят. Уже совсем скоро, кстати, выберем победителя конкурса с помощью открытого голосования.
  • В торговом центре Galleria Minsk неожиданно ликвидируют магазин Reserved. Думаете, дело в новом магазине H&M, который откроется в Galleria Minsk в ближайшее время? Совсем нет. И не переживайте: Reserved в Green City, Mohito и Sinsay будут работать и дальше.
  • Смотрите, какую забавную штуку поставили в центре Минска. Как думаете, для чего это? Ну и заодно попробуйте разгадать тайну старой открытки — у вас впереди целые выходные, в конце концов!


Все новости пятницы, 3 мая

Кстати. Вы знаете, что билетов на поезд из Минска в Вильнюс уже не купить, в экскурсионные туры в Прагу и Львов мест нет уже как месяц? Ранее 7 мая улететь к морю уже не получится — да и потом только из Киева, из Минска на майские не осталось мест на авиарейсы… В общем, белорусы массово уезжают на праздники! Мы будем скучать, друзья — и ждать вас обратно. Читайте TUT.BY, чтобы всегда быть рядом с родиной!

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Теги: Новости, Минск
 
 
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Доброе утро! Ну что, совсем немного - и большие выходные? Мы, конечно, будем продолжать работать для вас все эти дни, а вот вы отдохните - хоть, увы, погода и не...
 
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