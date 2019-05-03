«Понаехавшие» и уезжающие, задержания приближенных, скандалы и «японский Шиндлер» - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Ну что, совсем немного — и большие выходные? Мы, конечно, будем продолжать работать для вас все эти дни, а вот вы отдохните — хоть, увы, погода и не порадует (зато можно хорошее кино посмотреть ). Если собираетесь за границу, то вот вам хорошая новость: пограничники пообещали увеличить число сотрудников , чтобы вы меньше стояли в очередях на выездах в Европу (главное, чтобы таможенники, да литовцы с поляками не подвели!). И не забудьте, кстати, что сегодня сокращенный рабочий день.

Недавнее задержание заместителя госсекретаря Совета безопасности Андрея Втюрина , который много лет возглавлял Службу безопасности президента, подтолкнуло вспомнить подобные случаи с другими персонами из ближайшего окружения Александра Лукашенко. Хотя глава государства и говорит, что неприкасаемых нет, но история свидетельствует об ином: отношение к «своим людям» всегда особенное. Помните Винникову, Журавкову, Чижа ?.. Среди близких людей к Лукашенко, приведших его к президентству 25 лет назад, Виктор Шейман — единственный, кто остается на высокой должности до сих пор. Однако и над его головой ходили «свинцовые тучи».









А видели, сколько россиян в том же Мире (Несвиже, Брестской крепости — да и вообще везде)? Ничего удивительного — майские праздники, и к нам снова «понаехали» . Раньше, говорят, конечно, еще лучше (читай «дешевле») им здесь было, но и сейчас осень нравится. «Понимаете, Беларусь существенно отличается от России. Как бы вам объяснить? Вы были в Петергофе? Ну вот, там все пафосное, много золота и всего вот этого. Империя, одним словом. А здесь — все такое милое, уютное. Нет, не местечковое, а красивое и хрупкое».

в том же Мире (Несвиже, Брестской крепости — да и вообще везде)? Ничего удивительного — . Раньше, говорят, конечно, еще лучше (читай «дешевле») им здесь было, но и сейчас осень нравится. «Понимаете, Беларусь существенно отличается от России. Как бы вам объяснить? Вы были в Петергофе? Ну вот, там все пафосное, много золота и всего вот этого. Империя, одним словом. А здесь — все такое милое, уютное. Нет, не местечковое, а красивое и хрупкое». Помните фильмы, на которых многие из нас выросли ? «Приключения Буратино», «Про Красную Шапочку. Продолжение старой сказки», «Проданный смех», «Рыжий, честный, влюбленный»… Те, кто смотрел эти фильмы в детстве, теперь показывают их своим детям. Вчера исполнилось 80 лет со дня рождения режиссера Леонида Нечаева, автора этих телесказок — и давайте-ка мы вам о нем расскажем .

? «Приключения Буратино», «Про Красную Шапочку. Продолжение старой сказки», «Проданный смех», «Рыжий, честный, влюбленный»… Те, кто смотрел эти фильмы в детстве, теперь показывают их своим детям. Вчера исполнилось 80 лет со дня рождения режиссера Леонида Нечаева, автора этих телесказок — и . Как там наша проблемная столичная новостройка на Широкой ? Комиссия продолжает ее обследовать, жильцы же, обеспокоенные состоянием здания и отношением местных властей к сложившейся ситуации, коллективно обратились в Администрацию президента и прокуратуру. «Многие семьи, в том числе и многодетные, добросовестно выплачивают кредиты банкам за жилье, которое разрушается, становится непригодным и даже опасным для проживания. Трещины продолжают увеличиваться в количестве и в размерах буквально на глазах, появляются в течение часа. Люди введены в состояние паники! Боятся оставлять детей и пожилых людей одних дома, боятся вернуться с работы к оцепленному зданию. В конце концов, боятся не проснуться под завалами». О чем люди просят Наталью Кочанову — читайте в материале .









Все новости пятницы, 3 мая

Кстати. Вы знаете, что билетов на поезд из Минска в Вильнюс уже не купить, в экскурсионные туры в Прагу и Львов мест нет уже как месяц? Ранее 7 мая улететь к морю уже не получится — да и потом только из Киева, из Минска на майские не осталось мест на авиарейсы… В общем, белорусы массово уезжают на праздники ! Мы будем скучать, друзья — и ждать вас обратно. Читайте TUT.BY, чтобы всегда быть рядом с родиной!

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