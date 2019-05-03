От 15 рублей. Что можно купить в первом польском Reserved до того, как магазин закроют

Источник материала: Tut.by

В Минске в торговом центре Galleria Minsk неожиданно закрывается магазин польского бренда Reserved. В связи с ликвидацией тут объявили межсезонную распродажу со скидками до 70%. Посмотрели, что можно купить перед закрытием.





Точной даты закрытия первого в Минске Reserved пока нет, но второй этаж магазина, где раньше продавали детские и мужские вещи, уже не работает. Там вскоре откроется New Yorker.

Сейчас на первом этаже собрали старые коллекции как женской, мужской, так и детской одежды. В одной части магазина устроили распродажу до 70%, во второй — одежда из новой коллекции без скидок.

На входе встречаем много белых женских рубашек по 30−40 рублей. На нескольких вешалках висят цветные блузки и рубашки в такой же ценовой разбежке.









Женская кофта будет стоить теперь 30 рублей.





Поблизости в плотные ряды вывешены платья самых разных фасонов от 30 рублей.



Вот несколько штук для примера. Серое платье на фото ниже стоит 50 рублей, до скидки его цена была 120. Красное платье обойдется в 60 рублей, а до распродажи стоило 100.





Платье в клетку продают за 50 рублей.





Остался большой выбор свитеров от 40 рублей. Например, синий блестящий свитер стоит 50 рублей.





На распродаже есть несколько вариантов курток — зимних и демисезонных. Например, бежевое пальто подешевело на 100 рублей и теперь стоит 160. А куртка леопардовой расцветки стоит со скидкой 55 рублей.









В женском отделе находим со скидкой также юбки и блейзеры. Юбка, как на фото, сейчас стоит 30 рублей.





А вот такой блейзер с люрексом — 60.





Женские джинсы на распродаже — по 30−40 рублей.





Переходим в мужской отдел. Тут вещей на распродаже значительно меньше, но для парней выставили много пиджаков со скидкой.

Такой, как на фото, сейчас стоит 50 рублей вместо 140.



Пиджаки поплотнее со скидкой обойдутся в 80 рублей вместо 130.





Мужские джинсы сейчас распродают по 40−50 рублей. Но выбор не совсем большой.





Серый мужской джемпер, как на фото, сейчас можно приобрести за 40 рублей. А рубашки продают по 40−55.









Подешевле можно найти цветные тонкие джепера за 30 рублей и футболки за 15.





Как долго продлятся распродажи и когда именно закроют магазин, продавцы сказать не могут. Но, несмотря на закрытие точки Reserved в Galleria Minsk, один магазин польского бренда пока останется работать в Green City.

Напомним , первый магазин польского бренда Reserved открылся в ТРЦ Galleria Minsk на проспекте Победителей в 2017 году. Франшизу купила группа компаний «РАПА» у польской компании LPP SA. В портфель польской компании входят также Сropp, House, Mohito, Sinsay, а белорусская компания развивает сеть гипермаркетов Green и проект Fashion. У белорусов на франшизу Reserved эксклюзивные права, то есть другие белорусские компании приобрести ее уже не смогут.

3 мая стало известно, что магазин Reserved в ТРЦ Galleria Minsk закрывают. Это произошло по ряду причин: на первом этаже откроется первый в Минске H&M, который частично займет и второй этаж. На оставшейся части второго этажа будет работать магазин бренда New Yorker. Но в «РАПА» основной причиной закрытия называют сложности с новыми управленцами польского конгломерата LPP, куда входит бренд Reserved.