«Сердцем видим, творим и здравствуем»

Источник материала: Вороновская газета





Ежегодный областной фестиваль творчества инвалидов по зрению под таким названием собрал более 120 человек со всего Принеманья.

Мероприятие получилось необычайно ярким, эмоциональным, позитивным, с хорошей долей юмора, лиричности и экспрессивности. Яркие праздничные ноты в творческую палитру внесло выступление гостей — фольклорного ансамбля «Кужаль» под руководством Н.А. Викунья-Арриетта.

Театральные миниатюры, народные и эстрадные песни, стихи собственного сочинения, сольные выступления и номера творческих коллективов, совсем юные таланты и те конкурсанты, чей возраст вызывает глубокое уважение, постоянные участники и совершенно новые исполнители — все это фестиваль! Наш район на нем представил дуэт Алеси Кушелевич, посетительницы отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов, член Вороновской первичной организации ОО «БелТИЗ», и председатель первичной организации Данута Матыленок. Искусство идет от души. И зрители в зале, конечно же, чувствовали это, потому и встречали каждого исполнителя бурными аплодисментами. А инсценировка наших земляков удостоена второго места.

Галина ШЛЕМПО.