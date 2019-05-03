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Холод, ветер, дожди. Погода в Бресте в большие выходные (увы)

04.05.2019 08:28 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Идут большие — целых пять дней! — майские выходные. Но погода, увы, не порадует брестчан: ожидаются дожди, возможны грозы. Тепло и без осадков будет только ближе ко Дню Победы. Таков предварительный прогноз pogoda.by.

В воскресенье и понедельник, 5−6 мая, дождь. Днем возможна гроза. До 11 градусов тепла.

Во вторник, 7 мая, на Радуницу, утром дождь, днем до +14°С и очень ветрено.

В среду, 8 мая, также до +14°С, ветер стихнет, будет облачно с прояснениями.

В четверг, 9 мая, в День Победы, бцудет самая комфортная погода — до 15 градусов тепла, сухо, ясно, безветренно.

Хороших выходных, друзья!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
 
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Тепло и без осадков будет только ближе ко Дню Победы.
 
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