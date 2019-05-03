Законодательное регулирование отношений по осуществлению волонтерской деятельности рассмотрено в Беларуси

Источник материала: Полесская правда

30 апреля состоялось заседание Совета по вопросам правовой и судебной деятельности при Президенте Республики Беларусь, на котором рассмотрено законодательное регулирование добровольческой (волонтерской) деятельности.

Волонтерское движение активно развивается в нашей стране. Особенно значительна его роль в оказании помощи лицам в трудной жизненной ситуации. К таковым относятся одинокие и пожилые граждане, инвалиды, многодетные и малоимущие семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов.

Несмотря на массовость волонтерских организаций, в своей повседневной деятельности они сталкиваются с рядом проблем, связанных с отсутствием единого комплексного нормативного правового акта, регламентирующего права и обязанности волонтеров, также иные вопросы осуществления их деятельности.

С учетом результатов состоявшегося обсуждения Совет признал целесообразным для обеспечения надлежащего правового регулирования волонтерского движения в Республике Беларусь и повышения его социальной значимости принять закон, регулирующий отношения по осуществлению добровольческой (волонтерской) деятельности.

Вместе с тем в целях всесторонней поддержки, популяризации и расширения сфер применения указанной деятельности признано необходимым принятие и реализация комплекса правовых и организационных мер, направленных на стимулирование развития волонтерства в Республике Беларусь.

Развитие волонтерства способствует эффективному решению в государстве социально значимых задач, формированию гражданского общества. Вовлечение школьников и студентов в данный вид деятельности развивает их навыки, формирует у молодежи активную жизненную позицию, чувство патриотизма.