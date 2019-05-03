Наш земляк Юрий Голуб удостоен специальной премии Могилёвского облисполкома «Человек года Могилёвщины», его имя занесено на областную Доску почета

Источник материала: Радзiма





Юрий Голуб, спортсмен-инструктор национальной команды Республики Беларусь по инваспорту Республиканского центра олимпийской подготовки по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта и наш земляк, удостоен специальной премии Могилёвского облисполкома «Человек года Могилёвщины», его имя занесено на областную Доску почета.

Юрий Голуб — один из 15 лауреатов этой премии, также на областную Доску почета занесены 24 предприятия и организации, достигшие по итогам работы в 2018 году высоких результатов, и четыре победителя национального конкурса «Предприниматель года». Торжественная церемония вручения свидетельств о занесении на Доску почета прошла в Могилёве 1 мая. Участие в мероприятии принял председатель Могилёвского облисполкома Леонид Заяц.

Для глусчан Юра Голуб — пример настойчивости, целеустремленности, оптимизма, того, что каждый при желании и известных усилиях может добиться своего, главное — не переставать мечтать и не отступать перед трудностями. Завоевав в 2018 году четыре медали на своей дебютной Паралимпиаде, Юра ни в коем случае не счел это возможностью почивать на лаврах. В интервью нашей газете сразу по прилете из Пхенчхана он сказал: «Многие говорят, что всё закончилось, мол, вы молодцы, можно выдохнуть, но мы с тренером знаем, что всё только начинается». Тогда же он заявил о намерении удачно выступить на чемпионате мира — 2019: «И в следующем году на чемпионате мира мы тоже будем бороться. У меня ведь пока нет звания чемпиона мира».

И вот, пожалуйста, на чемпионате мира по биатлону и лыжным гонкам, прошедшем в феврале этого года в Канаде, Юрий Голуб и его гайд Дмитрий Будилович принесли в копилку белорусской сборной три золотые и две серебряные медали. Какой неимоверный труд, сколько часов тренировок и физических сил стоит за этими цифрами, словами не передашь. Мы гордимся Юрием, мы рады его победам и успехам, поздравляем его со званием «Человек года». Это человек, с которого надо брать пример.

Фото с сайта mogilev-region.gov.by