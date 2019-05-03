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Дожди и прохлада, а в День Победы - бах! - жара. Погода в Витебске в большие выходные
04.05.2019 09:10 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Идут большие — на целых пять дней! — майские выходные. Но погода, увы, не порадует: ожидаются дожди, возможны грозы. Тепло и без осадков будет только в День Победы. Таков предварительный
В воскресенье и понедельник, 5−6 мая, дождь. Днем возможна гроза. До 15 градусов тепла.
Во вторник, 7 мая, на Радоницу, в дневные часы до +13°С. Небольшой дождь.
В среду, 8 мая, будет еще прохладнее: до +10°С. Возможен дождь. День к тому же будет ветреный.
В четверг, 9 мая, на День Победы, столбики термометров резко прыгнут вверх и покажут до 19 градусов тепла. Солнца особо не будет, но дожди закончатся.
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Идут большие - на целых пять дней! - майские выходные. Но погода, увы, не порадует: ожидаются дожди, возможны грозы.
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