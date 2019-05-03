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В Гродно маме показалось, что ее 10-летняя дочь выпала из окна
04.05.2019 09:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно женщине показалось, что ее ребенок выпал из окна. В милицию поступило сообщение от оператора «скорой помощи», что из окна третьего этажа по улице Кленовая выпал ребенок. К счастью, информация не подтвердилась, сообщает милиция региона.
10-летняя девочка была дома. Мама ушла на работу, а ребенок собирался на занятия во вторую смену. Выглянув в окно, она увидела, что на площадке школы проходит концерт. Решив снять видео, чтобы отправить маме, школьница поднялась на подоконник и высунула руку в открытое на проветривание окно.
По интернету девочка отправила маме видео, однако оно пришло частично. Увидев на полученном изображении открытое окно и руку дочки снаружи, женщина стала переживать. Она позвонила ребенку на мобильный, однако по какой-то причине он был недоступен. В это время женщине позвонила мама (бабушка девочки). Услышав взволнованный рассказ дочери, бабушка незамедлительно набрала «103».
А в это время, не дозвонившись на мобильный, обеспокоенная мама набрала номер домашнего телефона, трубку которого дочка сняла сразу. С ребенком все было в порядке. Милиция напоминает родителям — необходимо объяснять детям, что любые фото- и видеосъемки на высоте опасны. Нельзя делать съемки вблизи автомобильных дорог и железнодорожных путей.
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В милицию поступило сообщение от оператора «скорой помощи», что из окна третьего этажа по улице Кленовая выпал ребенок. К счастью, информация не подтвердилась,...
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