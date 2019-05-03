ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Апрель в 2019 году был самым сухим за последние 75 лет - Белгидромет

04.05.2019 09:31 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

Апрель в 2019 году был самым сухим за последние 75 лет - Белгидромет
Фото из архива

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Апрель в этом году в Беларуси был самым сухим за последние 75 лет, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"За апрель 2019 года в среднем по Беларуси выпало 7 мм осадков, что составляет 18,2% климатической нормы. Такого сухого апреля на территории страны не отмечалось ни разу за послевоенный период. Предыдущий рекорд принадлежит апрелю 1974 года, когда в среднем по стране выпало 9 мм осадков, или 23% нормы за месяц", - сказали в Белгидромете.

Наиболее увлажненной в апреле оказалась территория Гомельской области, где в среднем по региону выпало 12,2 мм осадков (31% климатической нормы). Наименьшее количество осадков было отмечено в Витебской области - в среднем 3,7 мм (10% климатической нормы).

В апреле средняя температура воздуха по Беларуси составила плюс 8,8 градуса, что на 1,5 градуса выше климатической нормы. "Такая высокая средняя температура воздуха в апреле отмечается по стране примерно один раз в 10 лет", - отметили в Белгидромете.

В начале мая в Беларуси прогнозируют неустойчивую погоду с температурным фоном немного ниже климатической нормы. Пройдут дожди, наиболее существенные осадки ожидаются в первый день больших выходных.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Апрель в этом году в Беларуси был самым сухим за последние 75 лет, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по...
 
Новости дня
Новости общества
 
Не обойти вниманием никого: в Борисове начали поздравлять ветеранов войны на дому
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика