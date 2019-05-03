На Радуницу посетить могилы родных в Чернобыльской зоне можно без специальных пропусков

Источник материала: Tut.by

Посетить могилы родных в белорусской зоне отселения и отчуждения без специальных пропусков можно с 4 по 7 мая. При этом, сообщает сайт МЧС, обязательно пройти регистрацию на контрольно-пропускных пунктах.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В Департаменте по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС предупреждают: в эти дни находиться в зоне можно с 9.00 до 17.00. При себе обязательно иметь документ, удостоверяющий личность.

— Без пропусков разрешено посещать только места захоронения, — уточняют в департаменте. — Если кто-то будет бесцельно ходить по территории зоны, к ним могут возникнуть вопросы.

Для тех, кто поедет в зону на машине, специального разрешения также брать не нужно.

— Требования к документам в отношении лиц, которые посещают Полесский радиационно-экологический заповедник на автомобиле идентичны требованиям ПДД, — уточняют в пресс-службе Госпогранкомитета.

Там напоминают: 1 января 2019-го вступил в силу обновленный закон о госгранице. Им предусмотрен транзит через пограничную зону для иностранцев.

— В Полесском радиационно-экологическом заповеднике находятся кладбища, которые территориально были выведены из пограничной зоны, — поясняют в пресс-службе ведомства. — Теперь иностранцы могут находиться там без пропуска в пограничную зону. При этом транзит не позволяет иностранным гражданам находиться в населенных пунктах в погранзоне, ночевать там. Они могут только доехать до кладбища и вернуться обратно. Этот порядок действует на постоянной основе.

Кроме паспорта иностранцам рекомендуют иметь с собой справку о захоронении.

В МЧС предупреждают: кладбища, которые расположены в Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике в Хойникском, Брагинском и Наровлянском районах, одновременно относятся и к пограничной зоне. Чтобы попасть туда, иностранцы должны обратиться в территориальные органы пограничной службы и получить там специальный пропуск.