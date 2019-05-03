ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На Радуницу посетить могилы родных в Чернобыльской зоне можно без специальных пропусков

04.05.2019 10:06 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Посетить могилы родных в белорусской зоне отселения и отчуждения без специальных пропусков можно с 4 по 7 мая. При этом, сообщает сайт МЧС, обязательно пройти регистрацию на контрольно-пропускных пунктах.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В Департаменте по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС предупреждают: в эти дни находиться в зоне можно с 9.00 до 17.00. При себе обязательно иметь документ, удостоверяющий личность.

— Без пропусков разрешено посещать только места захоронения, — уточняют в департаменте. — Если кто-то будет бесцельно ходить по территории зоны, к ним могут возникнуть вопросы.

Для тех, кто поедет в зону на машине, специального разрешения также брать не нужно.

— Требования к документам в отношении лиц, которые посещают Полесский радиационно-экологический заповедник на автомобиле идентичны требованиям ПДД, — уточняют в пресс-службе Госпогранкомитета.

Там напоминают: 1 января 2019-го вступил в силу обновленный закон о госгранице. Им предусмотрен транзит через пограничную зону для иностранцев.

— В Полесском радиационно-экологическом заповеднике находятся кладбища, которые территориально были выведены из пограничной зоны, — поясняют в пресс-службе ведомства. — Теперь иностранцы могут находиться там без пропуска в пограничную зону. При этом транзит не позволяет иностранным гражданам находиться в населенных пунктах в погранзоне, ночевать там. Они могут только доехать до кладбища и вернуться обратно. Этот порядок действует на постоянной основе.

Кроме паспорта иностранцам рекомендуют иметь с собой справку о захоронении.

В МЧС предупреждают: кладбища, которые расположены в Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике в Хойникском, Брагинском и Наровлянском районах, одновременно относятся и к пограничной зоне. Чтобы попасть туда, иностранцы должны обратиться в территориальные органы пограничной службы и получить там специальный пропуск.

 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Посетить могилы родных в белорусской зоне отселения и отчуждения без специальных пропусков можно с 4 по 7 мая. При этом обязательно пройти регистрацию на...
 
Новости дня
Новости общества
 
Массовый заезд и пикник за городом. В Могилеве 5 мая велосипедисты откроют сезон
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика