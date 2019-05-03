ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Массовый заезд и пикник за городом. В Могилеве 5 мая велосипедисты откроют сезон

04.05.2019 10:04 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Могилеве 5 мая официально откроют сезон — с проездом колонны по городу и пикником за городом. На мероприятие зовут всех, кто любит велосипеды, велопрогулки и веселую компанию.


Фото: Денис Васильков

Колонна с машиной ГАИ во главе стартует в 11.15 от площади Ленина и поедет по городу в сторону деревни Константиновка. Скорость будет небольшой — чтобы даже не очень опытным или юным велосипедистам было комфортно. Колонну будет замыкать автобус — на случай, если кто-то устанет в дороге. Этот же автобус отправится назад от автозаправочной станции в 16.45.

На поляне около деревни Константиновка пройдут спортивные состязания для всех — и продвинутых, и начинающих райдеров. В программе — семейное велоориентирование, фигурное вождение велосипеда, триал, апхил, детская гонка, «улитка», мероприятия с детьми, конкурсы для детей и взрослых, конкурс на лучшее пожелание и др.

Питание на поляне обеспечит кафе «Жорж Симоне». Но с собой можно брать все необходимое для пикника.

Сбор — на площади Ленина. С 10.00 до 11.00 пройдет регистрация участников велопробега. Лучше приехать сразу с заполненной формой — скачать ее можно тут, и распиской об ответственности во время мероприятия — форма тут. Несовершеннолетние с 14 до 18 лет должны также предъявить разрешение от родителей — образец есть тут. Дети до 14 лет участвуют только в мероприятии только в сопровождении взрослых.

Организаторы настаивают на том, чтобы каждый подготовил свой велосипед к заезду. Если велосипеда нет, но поучаствовать в мероприятии очень хочется, прокат «Фаворит» дает участникам 50%-ную скидку.

Все подробности — тут.

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На мероприятие зовут всех, кто любит велосипеды, велопрогулки и веселую компанию.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Гродно маме показалось, что ее 10-летняя дочь выпала из окна
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика