Массовый заезд и пикник за городом. В Могилеве 5 мая велосипедисты откроют сезон

Источник материала: Tut.by

В Могилеве 5 мая официально откроют сезон — с проездом колонны по городу и пикником за городом. На мероприятие зовут всех, кто любит велосипеды, велопрогулки и веселую компанию.



Фото: Денис Васильков

Колонна с машиной ГАИ во главе стартует в 11.15 от площади Ленина и поедет по городу в сторону деревни Константиновка. Скорость будет небольшой — чтобы даже не очень опытным или юным велосипедистам было комфортно. Колонну будет замыкать автобус — на случай, если кто-то устанет в дороге. Этот же автобус отправится назад от автозаправочной станции в 16.45.

На поляне около деревни Константиновка пройдут спортивные состязания для всех — и продвинутых, и начинающих райдеров. В программе — семейное велоориентирование, фигурное вождение велосипеда, триал, апхил, детская гонка, «улитка», мероприятия с детьми, конкурсы для детей и взрослых, конкурс на лучшее пожелание и др.

Питание на поляне обеспечит кафе «Жорж Симоне». Но с собой можно брать все необходимое для пикника.

Сбор — на площади Ленина. С 10.00 до 11.00 пройдет регистрация участников велопробега. Лучше приехать сразу с заполненной формой — скачать ее можно тут , и распиской об ответственности во время мероприятия — форма тут . Несовершеннолетние с 14 до 18 лет должны также предъявить разрешение от родителей — образец есть тут . Дети до 14 лет участвуют только в мероприятии только в сопровождении взрослых.

Организаторы настаивают на том, чтобы каждый подготовил свой велосипед к заезду. Если велосипеда нет, но поучаствовать в мероприятии очень хочется, прокат «Фаворит» дает участникам 50%-ную скидку .

Все подробности — тут .