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Не обойти вниманием никого: в Борисове начали поздравлять ветеранов войны на дому

04.05.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Многие ветераны в силу преклонного возраста практически не покидают пределы своих квартир. К сожалению, присутствовать на праздничном мероприятии, посвящённом празднованию Дня Победы на площади, по состоянию здоровья некоторым уже не под силу. Именно поэтому депутаты и представители власти стараются не обойти вниманием никого и навещают ветеранов, участников войны и трудового фронта на дому. Общение и забота – это большая радость для пожилых людей. Накануне праздника Победы они делятся воспоминаниями, рассказывают о событиях своей юности. Сегодня депутаты и председатель районного совета ветеранов побывали в гостях у Г.М.Пацеева, В.М.Тарасовой, Т.А.Дятко, В.И.Просмыцкого. 

Наш корр. 

 

 
 
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