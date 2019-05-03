Не обойти вниманием никого: в Борисове начали поздравлять ветеранов войны на дому

Источник материала: Единство

Многие ветераны в силу преклонного возраста практически не покидают пределы своих квартир. К сожалению, присутствовать на праздничном мероприятии, посвящённом празднованию Дня Победы на площади, по состоянию здоровья некоторым уже не под силу. Именно поэтому депутаты и представители власти стараются не обойти вниманием никого и навещают ветеранов, участников войны и трудового фронта на дому. Общение и забота – это большая радость для пожилых людей. Накануне праздника Победы они делятся воспоминаниями, рассказывают о событиях своей юности. Сегодня депутаты и председатель районного совета ветеранов побывали в гостях у Г.М.Пацеева, В.М.Тарасовой, Т.А.Дятко, В.И.Просмыцкого.

Наш корр.