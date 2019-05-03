ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минздрав определил требования к размещению знака о запрете курения

04.05.2019 10:59 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения постановлением от 19 апреля 2019 года №35 установило образец знака о запрете курения, использования электронных сигарет, систем для потребления табака. Такая информация размещена на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Знак о запрете курения должен размещаться либо у входа, либо в границах помещений, объектов, территорий, где по законодательству курение запрещено. Организации, которые оказывают гостиничные и другие услуги, помещают знак также возле места для оформления проживания.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели вправе дополнительно размещать знак в помещениях, на объектах, территориях, которые принадлежат им по праву собственности, находятся в их хозяйственном ведении, оперативном управлении и где курение запрещено.

Кроме того, Минздрав определил, что размеры знака о запрете курения должны обеспечивать его видимость. Цветографическое изображение наносится с использованием различных технологий на поверхность материала-носителя - металла, пластика, силикатного или органического стекла, самоклеющейся полимерной пленки, самоклеющейся и печатной бумаги, картона и др.

Допускается сопровождать знак о запрете курения надписями "Не курить", "Курить запрещено", информацией о размере штрафов за курение в запрещенных местах.

Постановление вступает в силу с 27 июля 2019 года.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения постановлением от 19 апреля 2019 года №35 установило образец знака о запрете курения, использования...
 
Новости дня
Новости общества
 
На отреставрированной стене Кревского замка появились высолы. Возможно, причина в составе кирпича
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика