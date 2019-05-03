Минздрав определил требования к размещению знака о запрете курения

Источник материала: БелТА

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения постановлением от 19 апреля 2019 года №35 установило образец знака о запрете курения, использования электронных сигарет, систем для потребления табака. Такая информация размещена на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Знак о запрете курения должен размещаться либо у входа, либо в границах помещений, объектов, территорий, где по законодательству курение запрещено. Организации, которые оказывают гостиничные и другие услуги, помещают знак также возле места для оформления проживания.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели вправе дополнительно размещать знак в помещениях, на объектах, территориях, которые принадлежат им по праву собственности, находятся в их хозяйственном ведении, оперативном управлении и где курение запрещено.

Кроме того, Минздрав определил, что размеры знака о запрете курения должны обеспечивать его видимость. Цветографическое изображение наносится с использованием различных технологий на поверхность материала-носителя - металла, пластика, силикатного или органического стекла, самоклеющейся полимерной пленки, самоклеющейся и печатной бумаги, картона и др.

Допускается сопровождать знак о запрете курения надписями "Не курить", "Курить запрещено", информацией о размере штрафов за курение в запрещенных местах.

Постановление вступает в силу с 27 июля 2019 года.-0-