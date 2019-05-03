На отреставрированной стене Кревского замка появились высолы. Возможно, причина в составе кирпича

Источник материала: Светлы шлях

На кирпичной кладке отреставрированной стены Кревского замка образовались высолы. В чем причина: некачественные материалы или нарушение технологий реставрации? За разъяснением корреспондент газеты «Светлы шлях» обратился к директору УКС Сморгонского района Ивану Лыско.

- Высолы на кирпичной кладке могут появляться из-за многих факторов: источников растворимых солей, температурно-влажностного режима эксплуатации кирпичных стен, поровой структуры кирпича и ионного обмена в кирпичной кладке. В нашем случае источниками растворимых солей могут быть: вода, применяемая при приготовлении кладочных растворов, сухая кладочная смесь и сам кирпич, - отметил Иван Лыско.

По словам Ивана Владимировича, воду, которая использовалась при приготовлении кладочного раствора, брали из центральной водопроводной сети аг. Крево. Сухая кладочная смесь изготовлена на предприятии ООО «Тайфун» специально для реставрации стен Кревского замка с составом, исключающим появление высолов. Источником высолов на кирпиче с большой долей вероятности является сырье, используемое для его изготовления. Об этом говорит и рисунок распространения высолов: на более темных кирпичах они (высолы) есть, на светлых – отсутствуют, а также отсутствуют они и на швах кладочного раствора.

- В данном заключении предстоит еще убедиться. Представителями изготовителя керамического кирпича и генеральным подрядчиком отобраны образцы для изучения минералогического состава используемых материалов. После изучения отобранных образцов будет пересмотрен состав сырья, используемый для изготовления кирпича, с подбором материалов максимально исключающих образование высолов на готовой продукции, - отметил Иван Владимирович.

Чтобы оправергнуть слухи о том, что при реставрации используются некачественные материалы, Иван Лыско заверил, что предъявляемые к керамическим кирпичам нормативные требования (прочность, морозостойкость, водопоглащение, внешний вид, размеры и правильность формы) поставщиком кирпича соблюдаются.

Также на образование высолов влияет температурно-влажностный режим эксплуатации кирпичных стен. Но на этот фактор реставраторы повлиять не могут. Критическая влажность стены и влажность наружного воздуха, которые обуславливают образование высолов на кирпичной кладке, составляют 3-5% и более 60%, соответственно.

- Защитить наружную стену от попадания на нее воды, учитывая ее высоту, невозможно. Нельзя и предохранить ее от влажности наружного воздуха, которая на протяжении всего года больше порогового значения в 60%, - считает Иван Лыско.

В настоящее время генеральным подрядчиком ОАО «Белреставрация» образовавшиеся высолы практически все убраны. В ближайшее время стены будут обработаны спецсоставом с большим проникающим эффектом для более углубленного удаления растворов соли из пор кирпича и предотвращения солевой коррозии кирпичной кладки. Вышеназванные работы будут выполнены генеральным подрядчиком в рамках гарантийного ремонта и за его счет. В случае повторного появления высолов генеральный подрядчик обязуется их устранить.

Сергей ЮРЕВИЧ.