ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На отреставрированной стене Кревского замка появились высолы. Возможно, причина в составе кирпича

04.05.2019 — Новости Общества | Светлы шлях  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Светлы шлях

На кирпичной кладке отреставрированной стены Кревского замка образовались высолы. В чем причина: некачественные материалы или нарушение технологий реставрации? За разъяснением корреспондент газеты «Светлы шлях» обратился к директору УКС Сморгонского района Ивану Лыско.

- Высолы на кирпичной кладке могут появляться из-за многих факторов: источников растворимых солей, температурно-влажностного  режима эксплуатации кирпичных стен, поровой структуры кирпича и ионного обмена в кирпичной кладке. В нашем случае источниками растворимых солей могут быть: вода, применяемая при приготовлении кладочных растворов, сухая кладочная смесь и сам кирпич, - отметил Иван Лыско.

По словам Ивана Владимировича, воду, которая использовалась при приготовлении кладочного раствора, брали из центральной водопроводной сети аг. Крево. Сухая кладочная смесь изготовлена на предприятии ООО «Тайфун» специально для реставрации стен Кревского замка с составом, исключающим появление высолов. Источником высолов на кирпиче с большой долей вероятности является сырье, используемое для его изготовления. Об этом говорит и рисунок распространения высолов: на более темных кирпичах они (высолы) есть, на светлых – отсутствуют, а также отсутствуют они и на швах кладочного раствора.

- В данном заключении предстоит еще убедиться. Представителями изготовителя керамического кирпича и генеральным подрядчиком отобраны образцы для изучения минералогического состава используемых материалов. После изучения отобранных образцов будет пересмотрен состав сырья, используемый для изготовления кирпича, с подбором материалов максимально исключающих образование высолов на готовой продукции, - отметил Иван Владимирович.

Чтобы оправергнуть слухи о том, что при реставрации используются некачественные материалы, Иван Лыско заверил, что предъявляемые к керамическим кирпичам нормативные требования (прочность, морозостойкость, водопоглащение, внешний вид, размеры и правильность формы) поставщиком кирпича соблюдаются.

Также на образование высолов влияет температурно-влажностный  режим эксплуатации кирпичных стен. Но на этот фактор реставраторы повлиять не могут. Критическая влажность стены и влажность наружного воздуха, которые обуславливают образование высолов на кирпичной кладке, составляют 3-5% и более 60%, соответственно.

- Защитить  наружную стену от попадания на нее воды, учитывая ее высоту, невозможно. Нельзя и предохранить ее от влажности наружного воздуха, которая на протяжении всего года больше порогового значения в 60%, - считает Иван Лыско.

В настоящее время генеральным подрядчиком ОАО «Белреставрация» образовавшиеся высолы практически все убраны. В ближайшее время стены будут обработаны спецсоставом с большим проникающим эффектом для более углубленного  удаления растворов соли из пор кирпича и предотвращения солевой коррозии кирпичной кладки. Вышеназванные работы будут выполнены генеральным подрядчиком в рамках гарантийного ремонта и за его счет. В случае повторного появления высолов генеральный подрядчик обязуется их устранить.

Сергей ЮРЕВИЧ.

 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На кирпичной кладке отреставрированной стены Кревского замка образовались высолы. В чем причина: некачественные материалы или нарушение технологий реставрации?...
 
Новости дня
Новости общества
 
На Радуницу посетить могилы родных в Чернобыльской зоне можно без специальных пропусков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика