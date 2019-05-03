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На мужчину из Молодечненского района завели дело: он угрожал жене закопать ее за сараем

04.05.2019 11:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Молодечненском районе 36-летний мужчина стал фигурантом дела об угрозе убийством. Он не раз избивал сожительницу, но та терпела — пока он не пригрозил убить и закопать ее за сараем, сообщает милиция.


Фото: пресс-служба УВД Миноблисполкома

Женщина год терпела издевательства сожителя и не решалась звонить в милицию. Но ее, наконец, уговорили на работе, где снова увидели ее в синяках.

«В тот вечер 36-летний житель деревни Мороськи как обычно был пьян. Выпивать после работы как минимум 2 литра пива для мужчины стало ежедневной нормой», — говорят в УВД.

Начался очередной скандал, мужчина начал бить женщину ногами и руками, таскать за волосы и душить.

«Она испугалась за свою жизнь лишь когда услышала слова „я тебя убью и закопаю за сараем, и никто не узнает“. Вероятно, испугалась она не только за себя: вместе с ними проживает ее 9-летняя дочь», — говорят в милиции.

Женщина успела позвонить брату, тот ее забрал.

За семейный скандал мужчину привлекли к административной ответственности. Кроме того, в его действиях усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 186 УК (Угроза убийством), возбуждено уголовное дело.

Мужчина раньше не попадал в поле зрения милиции и не состоит ни на каких учетах. По месту работы, в местном рыбхозе, его характеризуют положительно.

 
 
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Она терпела издевательства целый год, пока ее наконец не уговорили коллеги обратиться в милицию.
 
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