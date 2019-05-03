Как будет ходить общественный транспорт на кладбища на «майские»

Источник материала: Tut.by

С 5 по 7 мая автобусы будут ходить чаще к городским кладбищам. Это связано с массовым посещением могил в эти дни. Подробности сообщает Мингорисполком.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Вот как будет ходить транспорт.

Западное кладбище

— автобусный маршрут № 170Э. Количество автобусов на маршруте увеличат, продлят время его работы до 20.00 (в 20.00 — последнее отправление с кладбища). С 18.00 до 20.00 автобусы будут ходить с интервалом 30 минут;

— автобусный маршрут № 970Э «АС Юго-Западная — Западное кладбище». Режим работы с 07.00 до 18.00. Автобусы будут отправляться по мере наполнения салона. Остановки: «АС Юго-Западная», «Ст. м. «Петровщина», «Малиновка-6».

Автобусы маршрута № 970Э при движении в направлении Западного кладбища не будут останавливаться у станции метро «Малиновка».

Для проезда к местам отправления автобусов с 7.00 до 18.00 организуют работу временных троллейбусных маршрутов № 25Д «ДС Кунцевщина — Ст. м. «Петровщина» и № 70 «ДС Кунцевщина — АС Юго-Западная».

Кладбища Колодищанское и Королёв Стан

— автобусный маршрут № 31. Количество автобусов на маршруте увеличат, продлят время их работы до 20.00 (в 20.00 последнее отправление с кладбища). С 18.00 до 20.00 интервал движения на маршруте составит 30 минут;

— дополнительный автобусный маршрут № 972Э «ДС Уручье-2 — Колодищанское кладбище». Режим работы — с 7.00 до 18.00. Отправление автобусов — по наполнению салона. Остановки: «ДС Уручье-2», «Ст. м. «Уручье».

7 мая пригородные автобусы маршрута № 275Э «ДС Уручье-2 — Королев Стан» будут работать с 7.20 до 18.20. Остановки: «ДС Уручье-2», «Ст. м. «Уручье».

Сесть в автобусы маршрутов № 31, 275Э, 972Э на остановке «Ст. м. «Уручье» можно будет на бывшей остановке пригородных маршрутов.

Автобусный маршрут № 172Э «ДС Уручье-2 — Колодищанское кладбище» отменяется.

7 мая с 7.00 до 18.00 для проезда к местам отправления автобусов планируют увеличить количество троллейбусов маршрута № 41.

Михановичское кладбище

— автобусный маршрут № 5Э. Его работу продлят до 20.00 (в 20.00 последнее отправление с кладбища). С 18.00 до 20.00 автобусы будут двигаться с интервалами 30 минут;

— дополнительный автобусный маршрут № 975Э «Ст. м. «Автозаводская» — Кладбище Михановичи». Режим работы с 7.00 до 18.00. Отправление автобусов — по наполнению салона. Остановки: «Ст. м. «Автозаводская», «Ташкентская», «ДС Чижовка».

Важно: автобус маршрута № 975Э в этом году будет отправляться от станции метро «Автозаводская».

7 мая с 7.00 до 18.00 организован дополнительный автобусный маршрут № 971Э «ДС Запад-3 — Кладбище Михановичи». Отправление автобусов — по наполнению салона. Остановки: «ДС Запад-3», «Малиновка-6».

7 мая с 7.00 до 18.00 для проезда к местам отправления автобусов запланируют работу автобуса по маршруту № 3С «ДС Чижовка — Вокзал», а также увеличат количество автобусов по маршруту № 148С и троллейбусов по № 92.

Северное кладбище

— автобусный маршрут № 68 и № 109 — количество автобусов на маршрутах увеличат, время работы продлят до 20.00 (в 20.00 последнее отправление с кладбища). С 18.00 до 20.00 интервал движения на маршрутах — 30 минут.

С 5 по 6 мая с 7.00 до 18.00:

— автобусный маршрут № 973Э «ДС Запад-3 — Северное кладбище». Отправление автобусов — по расписанию. Остановки: «ДС Запад-3», «Ст. м. «Каменная Горка».

7 мая с 7.00 до 18.00, отправление автобусов — по наполнению салона:

— дополнительный автобусный маршрут № 974Э «Кульман — Северное кладбище», с остановкой «Кульман»;

— дополнительный автобусный маршрут № 979Э «ДС Карбышева — Северное кладбище», с остановкой «ДС Карбышева»;

— дополнительный автобусный маршрут № 977 «1-е ворота — 2-е ворота» (Северное кладбище). Остановки: «1-е ворота», «2-е ворота»;

— дополнительный автобусный маршрут № 973Э «ДС Запад-3 — Северное кладбище», остановки: «ДС Запад-3», «Ст. м. «Каменная Горка».

7 мая с 7.00 до 18.00 для проезда к местам отправления автобусов на кладбища увеличат количество автобусов маршрутов № 29, 921, троллейбусов № 2, 46 и трамваев № 11.

7 мая в связи с ограничением движения всех видов транспорта по улице Кульман автобусы маршрута № 19 «ДС Карастояновой — Слепянка» в направлении ДС «Карастояновой» пойдут по улице Максима Богдановича, площади Бангалор, улицам Орловской, Карастояновой, с остановкой «Пл. Бангалор», по улице Максима Богдановича.

Чижовское кладбище

— городской автобусный маршрут № 94С. Количество автобусов на маршруте увеличат, время работы продлят до 20.00 (в 20.00 последнее отправление с кладбища). С 18.00 до 20.00 интервал движения на маршруте — 30 минут. Остановки: «АС Автозаводская», «Ст. м. «Могилевская», «ДС Чижовка».

7 мая с 7.00 до 18.00 для проезда к местам отправления автобусов:

— организуют работу автобуса маршрута № 3С «ДС Чижовка — Вокзал»;

— увеличат количество автобусов маршрута № 148С.

Оплата за проезд в дополнительных автобусах маршрутов № 68, 94C, 109, 970Э, 971Э, 972Э, 973Э, 974Э, 975Э, 979Э будет взиматься одновременно в прямом и обратном направлениях при посадке в Минске.

Оплата за проезд в пригородных автобусах маршрута № 275Э будет взиматься по пригородному экспрессному тарифу.