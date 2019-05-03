Весенний призыв в Республике Беларусь вышел на финишную прямую

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Медицинские и призывные комиссии завершили

свою работу. Призывники, подлежащие призыву и признанные годными к военной службе, распределены по командам.





26 апреля в Несвиже состоялся День призывника. Мероприятие проходило на Аллее мужества и отваги.

Заместитель военного комиссара — начальник мобилизационной группы военного комиссариата Несвижского и Копыльского районов майор Петр Рудницкий подчеркнул, что во все времена защита Родины была святым долгом:

— Пройдя армейскую школу, вы изменитесь, острее почувствуете свою ответственность за Родину, за своих родных и близких и хорошим словом будете вспоминать своих командиров и товарищей.

От имени отцов, дедов, ветеранов Несвижского района с напутственным словом выступил председатель районного совета ветеранов Геннадий Пашков-ский. Он пожелал ребятам отличного настроения, терпения, выдержки, а также такой службы, чтобы ими гордились родители.

Затем майор Петр Рудницкий и начальник группы призыва на военную службу старший лейтенант Ольга Кныш вручили будущим защитникам Отечества повестки на отправку в войска и памятные подарки.

В ходе мероприятия ребята осмотрели образцы военной техники, установленной на Аллее мужества и отваги, ознакомились с их тактико-техническими характеристиками. Майор Петр Рудницкий рассказал о каждом образце военной техники и ответил на вопросы призывников.

Среди молодых людей призывного возраста, которые в ближайшее время отправятся в войска на срочную военную службу, находился Сергей Бобок.

— До призыва в Вооруженные Силы успел окончить Белорусский государственный аграрно-технический университет, приобрел специальность «инженер технического обеспечения процессов сельскохозяйственного производства». Настроение боевое. Для меня это честь — пойти в пограничные войска. О том, что ждет меня в армии, знаю не понаслышке, мои товарищи рассказали. Волнение, конечно, присутствует, надо будет привыкнуть к новому порядку. С другой стороны, интересно, как я проведу этот год. Армия — хорошая школа, — рассказывает Сергей.

— В армию иду с желанием, — с улыбкой говорит Евгений Фергель. — Меня призывают в элитные войска — силы специальных операций. Армия дисциплинирует, закаляет, добавляет мужества. Хорошим подспорьем в будущей службе стали регулярные занятия спортом.

— К службе я всегда относился положительно. По словам отца, который поддерживал мое желание служить, в армии из молодых парней растят настоящих мужчин, — говорит Виталий Гребенько, выпускник Белорусского государственного аграрно-технического университета. — Думаю, что служба добавит уверенности в себе.

Мама Виталия, Татьяна Константиновна, пытается улыбаться сквозь слезы:

— Очень волнуюсь. С одной стороны — не хочется сына отпускать, а с другой — присутствует чувство гордости, надеюсь, что время службы быстро пролетит.

До отправки в войска осталось совсем немного времени. Хочется пожелать юношам научиться стойко переносить трудности, соблюдать дисциплину и беречь себя, потому что их любят и ждут дома.

Марина СУББОТИНА,

ведущий специалист

военного комиссариата Несвижского и Копыльского районов.