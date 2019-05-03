Женщины боятся подозрительных, мужчины - носить много денег. Чувствуют ли белорусы себя в безопасности

Источник материала: Tut.by

Несмотря на то, что количество преступлений в стране с каждым годом уменьшается, белорусы не могут до конца расслабиться и почувствовать себя в безопасности. При этом по данным исследовательского центра ИПМ, уровень тревоги у женщин выше, чем у мужчин.



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Меньше всего преступлений в Бересткой области, больше всего — в Минской

«Безопасность является одной из базовых потребностей людей. Без ощущения безопасности вся остальная система ценностей сводится к самосохранению, выживанию и защите семьи. Чем выше ощущение безопасности, тем активнее развитие творческого потенциала людей и тем свободнее они чувствуют себя в принятии решений», — с этих слов начинается доклад исследовательского центра ИПМ .

В нем приводится количество зарегистрированных преступлений с 2007 по 2017 года. По некоторым позициям за это время цифры уменьшились в несколько раз. Например, в 2007 году в Беларуси было 103 082 кражи, а в 2017 — уже 32 718, количество грабежей снизилось с 7 747 до 1 545, а разбоев стало меньше в пять раз. Увеличилось только количество взяток и преступлений, связанных с наркотиками.

Как выяснилось в ходе опроса белорусов, чаще всего из правонарушений они сталкиваются с распитием алкоголя в общественном месте. На эту проблему обратили внимание 52,3% респондентов. Из любопытных фактов: жители всех областей страны примерно одинаково оценивают уровень преступности там, где они живут. Хотя цифры говорят об обратном. Например, меньше всего преступлений было зарегистрировано в Бересткой области, больше всего — в Минской. Однако цифры мало повлияли на сознание людей.

«Несколько иначе все обстоит со стереотипными представлениями об уровне преступности. Во-первых, практически в каждом городе есть район с „дурной славой“, в котором в силу различных обстоятельств достаточно продолжительное время был или остается высокий уровень преступности. В таких случаях от этой славы очень непросто избавиться, поскольку информация об опасности конкретной части города передается как среди людей одного поколения, так и между поколениями. Возникает ситуация, когда уровень преступности заметно снижается, а стереотип остается», — говорится в исследовании.

Мужчины чаще являются жертвами преступлений, но уровень тревоги у женщин больше

Несмотря на то, что уровень преступности в стране достаточно низкий, не все опрошенные чувствуют себя в полной безопасности. У респондентов поинтересовались, как они пытаются уберечь себя от неприятных ситуаций. И 31,3% ответили, что не носят с собой крупные суммы денег, 30,6% — избегают подозрительных людей, 25,4% — обходят стороной неблагополучные районы и только 5% обучены самообороне. Кстати, 40% опрошенных чувствуют себя в полной безопасности. Уровень тревоги у мужчин и женщин отличается. Особенно гендерные различия в этом вопросе стали проявляться в последнее время.

«Согласно официальной статистике, мужчины чаще являются жертвами преступлений, чем женщины. Однако это не означает, что женщины будут чувствовать себя в большей безопасности. И для этого есть множество оснований, в том числе культурных и социальных. Например, это может быть связано с воспитанием девочек и мальчиков. Немаловажную роль играет распространение информации о нерегистрируемых преступлениях, рост публичности и видимости таких преступлений, появление гражданских инициатив, направленных на снижение их числа и так далее, — отмечается в докладе по безопасности.

Как показал опрос, женщины значительно меньше чувствуют себя в безопасности, чем мужчины. Например, 55.2% мужчин заявили, что не боятся ходить по улицам, не делают ничего, чтобы себя обезопасить. И только 27,9% женщин согласились с этим. Кстати, страхи у них тоже разные. Если женщины больше всего опасаются подозрительных людей, стараются не выходить поздно на улицу, просят близких их встретить, то мужчины опасаются носить при себе крупную сумму денег.

Авторы исследования приходят к выводу, что в Беларуси уровень ощущаемой безопасности средний. И хоть респонденты редко сталкиваются с преступлениями, это все равно не дает им возможности расслабиться в стране до конца.