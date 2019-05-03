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Как в Гомеле на Радуницу добраться до кладбищ и где бдут закрывать движение
04.05.2019 12:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В «Гомельобпассажиртрансе» рассказали, как и за сколько на Радуницу можно добраться до кладбищ.
Так, 7 мая будут организованы пригородные экспрессные маршруты автобусов: «проспект Речицкий — кладбище „Стукачевское“» (стоимость проезда 2 рубля 40 копеек), «кладбище „Рандовское“ — кладбище „Стукачевское“» (1 рубль 50 копеек).
В этот же день будут работать городские экспрессные маршруты автобусов (стоимость проезда 65 копеек): «проспект Речицкий — кладбище „Осовцы“»; «проспект Речицкий — кладбище „Рандовское“»; «Кристалл — кладбище „Южное“»; «улица Чкалова — кладбище „Южное“»; «кладбище „Осовцы“ — кладбище „Рандовское“».
Будут организованы и городские экспрессные маршруты маршрутных такси (стоимость проезда 1 рубль 20 копеек): «проспект Речицкий — кладбище „Осовцы“»; «проспект Речицкий — кладбище „Рандовское“».
Также 7 мая с 7.00 до 17.00 закрывается движение транспорта — кроме автобусов, троллейбусов, маршрутных такси — по проспекту Речицкому на участке от Куйбышевского проезда до улицы Жукова.
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В «Гомельобпассажиртрансе» рассказали, как и за сколько на Радуницу можно добраться до кладбищ.
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