Как в Гомеле на Радуницу добраться до кладбищ и где бдут закрывать движение

Источник материала: Tut.by

В «Гомельобпассажиртрансе» рассказали, как и за сколько на Радуницу можно добраться до кладбищ.

Так, 7 мая будут организованы пригородные экспрессные маршруты автобусов: «проспект Речицкий — кладбище „Стукачевское“» (стоимость проезда 2 рубля 40 копеек), «кладбище „Рандовское“ — кладбище „Стукачевское“» (1 рубль 50 копеек).

В этот же день будут работать городские экспрессные маршруты автобусов (стоимость проезда 65 копеек): «проспект Речицкий — кладбище „Осовцы“»; «проспект Речицкий — кладбище „Рандовское“»; «Кристалл — кладбище „Южное“»; «улица Чкалова — кладбище „Южное“»; «кладбище „Осовцы“ — кладбище „Рандовское“».

Будут организованы и городские экспрессные маршруты маршрутных такси (стоимость проезда 1 рубль 20 копеек): «проспект Речицкий — кладбище „Осовцы“»; «проспект Речицкий — кладбище „Рандовское“».

Также 7 мая с 7.00 до 17.00 закрывается движение транспорта — кроме автобусов, троллейбусов, маршрутных такси — по проспекту Речицкому на участке от Куйбышевского проезда до улицы Жукова.