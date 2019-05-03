Критерии неблагополучия в семьях

Источник материала: Газета Авангард





Для получения консультации по правовым вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних детей Вы можете обратиться:

Орган опеки и попечительства Буда-Кошелевского райисполкома:

г. Буда-Кошелево, ул. Горького, д. 3 тел. 7-67-14,

понедельник-пятница с 08-00 до 17-00.

Комиссия по делам несовершеннолетних Буда-Кошелевского райисполкома:

г.Буда-Кошелево, ул. Ленина, д. 7, каб. 45, тел. 2-05-85,

понедельник-пятница с 08-00 до 18:00.

Для получения квалифицированной психологической помощи вы можете обратиться в учреждение «Буда-Кошелевский территориальный центр социального обслуживания населения»:

г. Буда-Кошелево, ул.50 лет Октября, д. 12, каб. 3, тел. 7-35-86,

понедельник-пятница с 08-00 до 17-00.

1. Родителями не удовлетворяются основные жизненные потребности ребенка (детей):

Родители допускают оставление ребенка (детей) без пищи

отсутствие пищи, предназначенной для питания ребенка (детей) (для детей раннего возраста – от 0 до 3 лет, детей дошкольного возраста – от 3 до 6 лет, детей школьного возраста – от 6 лет и старше), отвечающей соответствующим физиологическим потребностям детского организма и не причиняющей вред здоровью ребенка соответствующего возраста.

Родители допускают проживание ребенка (детей) в жилых помещениях, в которых печи, теплогенерирующие агрегаты, газовое оборудование, электрические сети, электроприборы не соответствуют требованиям технических нормативных правовых актов либо эксплуатационной документации на них, неработоспособны, демонтированы устройства автоматического (автономного) обнаружения и оповещения о пожаре, надворные постройки и придомовая территория не соответствуют требованиям пожарной безопасности и имеются условия, создающие непосредственную угрозу возникновения пожара.

Родители систематически не выполняют рекомендации медицинских работников по диагностике, лечению и (или) медицинской реабилитации ребенка (детей), что угрожает его (их) жизни и (или) здоровью.

Родители препятствуют получению ребенком обязательного общего базового образования (в любой форме его получения).

2. Родителями не обеспечивается надзор за поведением ребенка и его образом жизни, вследствие чего ребенок совершает деяния, содержащие признаки административного правонарушения либо преступления:

в отношении родителей ребенка (детей) в возрасте до 14 лет неоднократно в течение года установлены факты привлечения к административной ответственности по статье 9.4 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях

в отношении родителей ребенка (детей) в возрасте старше 14 лет в рамках административного либо уголовного процессов установлены факты, подтверждающие что они не контролируют его (их) поведение и местонахождение, вследствие чего ребенок (дети) привлечен к административной либо уголовной ответственности.

3. Родители ведут аморальный образ жизни, что оказывает вредное воздействие на ребенка (детей), злоупотребляют своими правами и (или) жестоко обращаются с ним (ними), в связи с чем имеет место опасность для жизни и (или) здоровья ребенка (детей):

в отношении родителей установлены факты привлечения к административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных статьями 9.1, 17.1, частью третьей статьи 17.3, статьями 17.4, 17.5, 17.8 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях в отношении родителей установлены факты потребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, употребления ими алкогольных напитков, по результатам чего к ним применялись меры профилактического воздействия установлены факты жестокого обращения родителей с ребенком, физического и (или) психологического насилия по отношению к нему.