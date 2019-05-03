В Первомайском районе построят два новых детсада - существующие заполнены на 149%

Источник материала: Tut.by

В районе «Маяка Минска» построят два детских сада на 260 мест каждый. Подробности сообщает агентство « Минск-Новости ».



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Глава Первомайского района Игорь Кудревич рассказал, что последние годы в районе активно велось жилищное строительство, появилось много молодых новоселов. В итоге сейчас детские сады района заполнены на 149%.

Чтобы разрешить ситуацию, в ближайшее время тут планируется построить два детских садика, рассчитанных на 260 мест каждый. Они появятся на территории жилого комплекса «Маяк Минска». Еще одно дошкольное учреждение в перспективе построят на улице Фогеля.

Также Кудревич пояснил, что закрепления за садиками по территории нет, а ребенок по желанию родителей может пойти в сад «и в год, и в пять лет».

— Понятие всеобуча, закрепляющего за детьми места в определенных учебных заведениях, существует только в общем среднем образовании, которое у нас в стране обязательно для каждого ребенка. Дошкольное же образование необязательно, — говорит он.

Для учета детей существует специальный банк данных.

— Особенности этого банка в том, что регистрируются в нем по желанию. Причем жители не только нашей административной единицы, но и других районов и даже Минской области. Списки желающих попасть в определенный детский сад составляются исходя из базы данных, с учетом даты постановки на очередь и возраста детей.