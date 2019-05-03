В воскресенье более тысячи велосипедистов проедут колонной по Гомелю. Присоединяйтесь!

Источник материала: Tut.by

Гомельские велосипедисты в это воскресенье откроют велосезон. Присоединиться к празднику может любой желающий. На участие в велопробеге уже подано более тысячи заявок.





Стартует колонна в 10.00 от площадки напротив Гомельского государственного медицинского университета (ул. Ланге). Далее веломаршрут проложен по улицам Советской, Федюнинского, автодороге Р129, объездной дороге от аэропорта до деревни Поколюбичи, автодороге Р30, улицам Крупской, Свиридова, Макаенка и финиширует на каскаде Волотовских озер.

Зарегистрироваться для участия в велопробеге можно тут.