Еще три пляжные зоны откроют в этом году в Могилевской области

Источник материала: Tut.by

В этом году в Могилевской области появится три новых пляжа: один из них — в Славгороде, второй — в Чечевичах, третий — в Кировском районе, сообщает ТРК «Могилев». Всего будет 64 официальных пляжа.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

В Славгороде это будет пляж на озере в центре города, в Чечевичах на туркомплексе — около деревни Короткие , сказал председатель Могилевской областной организации ОСВОД Николай Моисеев.

Сейчас эти места отдыха, как и остальные пляжи, готовятся к открытию. Готовятся к купальному сезону и спасатели ОСВОДа. Они очищают акватории пляжей, проверяют водолазное оборудование: катера, акваланги, костюмы и баллоны.

Официально купальный сезон начинается 15 мая, но свои коррективы может внести погода.