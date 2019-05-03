ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Еще три пляжные зоны откроют в этом году в Могилевской области

04.05.2019 14:06 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В этом году в Могилевской области появится три новых пляжа: один из них — в Славгороде, второй — в Чечевичах, третий — в Кировском районе, сообщает ТРК «Могилев». Всего будет 64 официальных пляжа.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

В Славгороде это будет пляж на озере в центре города, в Чечевичах на туркомплексе — около деревни Короткие, сказал председатель Могилевской областной организации ОСВОД Николай Моисеев.

Сейчас эти места отдыха, как и остальные пляжи, готовятся к открытию. Готовятся к купальному сезону и спасатели ОСВОДа. Они очищают акватории пляжей, проверяют водолазное оборудование: катера, акваланги, костюмы и баллоны.

Официально купальный сезон начинается 15 мая, но свои коррективы может внести погода.

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Одну из них - на Чигиринском водохранилище.
 
Новости дня
Новости общества
 
Минтранс предлагает обсудить изменения при выдаче разрешений на проведение гостехосмотра
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика