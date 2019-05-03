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Еще три пляжные зоны откроют в этом году в Могилевской области
04.05.2019 14:06 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В этом году в Могилевской области появится три новых пляжа: один из них — в Славгороде, второй — в Чечевичах, третий — в Кировском районе,
В Славгороде это будет пляж на озере в центре города, в Чечевичах
Сейчас эти места отдыха, как и остальные пляжи, готовятся к открытию. Готовятся к купальному сезону и спасатели ОСВОДа. Они очищают акватории пляжей, проверяют водолазное оборудование: катера, акваланги, костюмы и баллоны.
Официально купальный сезон начинается 15 мая, но свои коррективы может внести погода.
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Одну из них - на Чигиринском водохранилище.
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