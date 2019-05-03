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Пункты упрощенного пропуска на границе будут работать во время майских выходных

04.05.2019 14:14 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для удобства жителей приграничных территорий на Радуницу и в период майских выходных будут функционировать пункты упрощенного пропуска, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

На границе с Литвой будут работать пропускные пункты "Мольдевичи" ("Адутишкис") - с 6 по 9 мая с 8.00 до 20.00, "Геранены" ("Кракунай") - 7 мая с 11.00 до 17.00, "Пицкуны" ("Норвилишкес") - 7 мая с 12.00 до 17.00 (здесь пересечь границу можно будет только пешком), "Дотишки" ("Эйшишкес") - ежедневно с 9.00 до 19.00, "Поречье" ("Латежерис") - ежедневно с 8.00 до 18.00, "Петюлевцы" ("Ракай") - 7, 10, 11 и 12 мая с 11.00 до 17.00.

Три пункта пропуска будут функционировать на границе с Латвией. Это "Гаврилино" ("Мейкшаны") - с 4 по 9, а также 11 и 12 мая по заявкам с 9.00 до 17.00, "Плюсы" ("Каплава") - в эти же дни с 9.00 до 19.00 и "Видзы" ("Твярячус") - он работает постоянно и круглосуточно.

На белорусско-украинской границе можно будет воспользоваться 10 пунктами. "Глушкевичи" ("Будки-Каменские") будут работать с 6 по 9 мая с 9.00 до 17.00, "Запесочье" ("Лучанки") - 5 мая с 8.00 до 17.00, "Ольманы" ("Переброды") - 4, 5, 9 мая с 9.00 до 19.00, "Трушино" ("Вичевка") - ежедневно с 8.00 до 20.00, "Отчин" ("Гута") - 5, 7, 9 мая с 9.00 до 17.00, "Сушитница" ("Тур") - ежедневно с 8.00 до 20.00, "Поддобрянка" ("Добрянка"), "Глыбоцкое" ("Ильмовка") и "Андреевка" ("Деревины") - ежедневно с 7.00 до 20.00. Пункт пропуска на направлении Дзержинск-Познань в районе урочища Селище работает 4 и 5 мая с 9.00 до 18.00.

"Необходимо учитывать, что в указанных пунктах упрощенного пропуска пересечение границы разрешено только гражданам, постоянно проживающим на приграничной территории. При себе необходимо иметь паспорт, а на границе с ЕС - еще и визу. Кроме того, границу с Украиной можно пересекать только пешком или на велосипеде, - отметили в Госпогранкомитете. - В данных пунктах упрощенного пропуска осуществляется только пограничный контроль, потому разрешается перемещать товары (вещи) для личного пользования, предусмотренные перечнем".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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