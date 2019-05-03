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В Гомеле снова ищут школьницу. Девочка пропала еще неделю назад

04.05.2019 14:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле снова ищут школьницу. Одиннадцатиклассница Кристина Ткачова вышла из дома еще неделю назад — и до сих пор о ее судьбе ничего не известно. Милиция Новобелицкого района опубликовала информацию о розыске.

Кристина вышла из дома днем 28 апреля — и не вернулась.

Ее приметы: на вид 17−18 лет, рост 160−165 см, худощавого телосложения, волосы до плеч, окрашены в русый цвет.

Была одета: длинная темная кофта, серые спортивные штаны с белыми лампасами, синяя майка.

Всех, кто обладает какой-нибудь информацией о девушке, просят позвонить по телефонам: 8−0232−51−10−49, 51−12−50, 8−029−608−26−02 (Velcom), 8−033−680−26−02 (МТС), либо 102.

 
Теги: Гомель
 
 
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Одиннадцатиклассница Кристина Ткачова вышла из дома еще неделю назад - и до сих пор о ее судьбе ничего не известно.
 
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