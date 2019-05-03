Дожди и грозы ожидаются в Беларуси в выходные

Источник материала: Единство

В субботу, 4 мая, Беларусь окажется под влиянием прохладной неустойчивой воздушной массы. Ночью по юго-востоку, утром и днем местами по стране пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха ночью составит 1-8 градусов выше нуля, в некоторых районах ожидаются заморозки до нуля - минус 2. Днем будет 11-17 градусов тепла, по юго-востоку - до плюс 19. Погодные условия в воскресенье будут определять атмосферные фронты. Ожидается преобладание облачной погоды. На большей части территории Беларуси пройдут дожди, днем местами по юго-востоку грозы, которые будут сопровождаться порывистым ветром. Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов выше нуля, по югу - плюс 9-10. Днем будет 7-14 градусов тепла, по юго-востоку плюс 15-22.