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Редакция газеты «Светлы шлях» награждена дипломом творческого конкурса МВД

04.05.2019 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Источник материала: Светлы шлях

4 мая, накануне Дня печати, в Национальной библиотеке Республики Беларусь прошла торжественная церемония награждения участников творческого конкурса о деятельности органов внутренних дел нашей страны. В ней приняли участие министр МВД Игорь Шуневич и министр информации Александр Карлюкевич.
Редакция газеты «Светлы шлях» награждена дипломом творческого конкурса МВД

Редакция газеты «Светлы шлях» награждена дипломом творческого конкурса МВД

Дипломом номинанта творческого конкурса на лучшее освещение в средствах массовой информации деятельности органов внутренних дел и внутренних войск МВД Республики Беларусь в номинации «На малой родине служу» награждена редакция газеты «Светлы шлях».

Юрий ЯНУШКЕВИЧ.

Фото автора.

 
 
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4 мая, накануне Дня печати, в Национальной библиотеке Республики Беларусь прошла торжественная церемония награждения участников творческого конкурса о...
 
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