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Редакция газеты «Светлы шлях» награждена дипломом творческого конкурса МВД
04.05.2019 — Новости Общества | Светлы шлях
Источник материала: Светлы шлях
4 мая, накануне Дня печати, в Национальной библиотеке Республики Беларусь прошла торжественная церемония награждения участников творческого конкурса о деятельности органов внутренних дел нашей страны. В ней приняли участие министр МВД Игорь Шуневич и министр информации Александр Карлюкевич.
Дипломом номинанта творческого конкурса на лучшее освещение в средствах массовой информации деятельности органов внутренних дел и внутренних войск МВД Республики Беларусь в номинации «На малой родине служу» награждена редакция газеты «Светлы шлях».
Юрий ЯНУШКЕВИЧ.
Фото автора.
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4 мая, накануне Дня печати, в Национальной библиотеке Республики Беларусь прошла торжественная церемония награждения участников творческого конкурса о...
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