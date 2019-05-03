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Мэр Минска про реконструкцию площади Победы: «Навести порядок. В том числе внизу, в переходе»
04.05.2019 14:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске реконструируют площадь Победы. «На территории этого знакового комплекса необходимо навести порядок. В том числе внизу, в переходе», — считает председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак. Об этом
Во время прямой линии председатель Мингорисполкома рассказал о предстоящей реконструкции площади Победы. На этот проект направят половину средств, собранных во время республиканского субботника.
— Инициатива реконструировать площадь Победы к 75-летию великой Победы возникла после обследования объекта. Лично посмотрев на его состояние, увидел разбитые ступени, вздыбленную плитку, отваливающиеся плиты на выходах к Вечному огню. Внизу — сырость, неуютно. А ведь это место, где мы принимаем делегации, где проходит возложение венков. На территории этого знакового комплекса необходимо навести порядок. В том числе внизу, в переходе, — отметил Анатолий Сивак.
По его словам, планируется «отсечь» пространство в подземном переходе под Вечным огнем, сделать его комфортным и добавить информативности — установить панели на стенах, где будут транслироваться сведения об объекте. Рассматривается возможность соединить остановки наземного транспорта и входы в метро по принципу сухих ног.
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По словам Анатолия Сивака, если подогрев и решат сделать, то это будет электроподогрев. Но есть и другие способы избежать промерзания покрытия, например использовать в основании вместо щебня и песка керамзит, который и выступает как изолятор, и отводит лишнюю влагу.
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Председатель Мингорисполкома рассказал, как в Минске реконструируют площадь Победы
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