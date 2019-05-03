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Мэр Минска про реконструкцию площади Победы: «Навести порядок. В том числе внизу, в переходе»

04.05.2019 14:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске реконструируют площадь Победы. «На территории этого знакового комплекса необходимо навести порядок. В том числе внизу, в переходе», — считает председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Во время прямой линии председатель Мингорисполкома рассказал о предстоящей реконструкции площади Победы. На этот проект направят половину средств, собранных во время республиканского субботника.

— Инициатива реконструировать площадь Победы к 75-летию великой Победы возникла после обследования объекта. Лично посмотрев на его состояние, увидел разбитые ступени, вздыбленную плитку, отваливающиеся плиты на выходах к Вечному огню. Внизу — сырость, неуютно. А ведь это место, где мы принимаем делегации, где проходит возложение венков. На территории этого знакового комплекса необходимо навести порядок. В том числе внизу, в переходе, — отметил Анатолий Сивак.

По его словам, планируется «отсечь» пространство в подземном переходе под Вечным огнем, сделать его комфортным и добавить информативности — установить панели на стенах, где будут транслироваться сведения об объекте. Рассматривается возможность соединить остановки наземного транспорта и входы в метро по принципу сухих ног.

Раньше «Горремавтодор» сообщал, что по всей площади Победы планируют сделать подогрев. Если бы гранитное покрытие подогревалось зимой, это продлило бы его срок службы. По данным предприятия, каждый год на замену лопнувших гранитных плит на площади расходуется 35 тысяч рублей.

По словам Анатолия Сивака, если подогрев и решат сделать, то это будет электроподогрев. Но есть и другие способы избежать промерзания покрытия, например использовать в основании вместо щебня и песка керамзит, который и выступает как изолятор, и отводит лишнюю влагу.

 
Теги: Минск
 
 
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Председатель Мингорисполкома рассказал, как в Минске реконструируют площадь Победы
 
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