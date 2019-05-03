ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Установлен график работы пунктов упрощённого пропуска на Радуницу и майские выходные

04.05.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Установлен график работы пунктов упрощённого пропуска на Радуницу и майские выходные
Для удобства жителей приграничных территорий на Радуницу и в период майских выходных будут функционировать следующие пункты упрощенного пропуска:

на границе с Литовской Республикой

Сморгонская пограничная группа:

  • «Мольдевичи» («Адутишкис») – с 6 по 9 мая с 8.00 до 20.00.

Лидский пограничный отряд:

  • «Геранены» («Кракунай») – 7 мая с 11:00 до 17:00.
  • «Пицкуны» («Норвилишкес») – 7 мая с 12:00 до 17:00 (пропуск будет осуществляться только в пешем порядке).
  • «Дотишки» («Эйшишкес») – ежедневно с 9.00 до 19.00.

Гродненская пограничная группа:

  • «Поречье» («Латежерис») ежедневно с 8:00 до 18:00.
  • «Петюлевцы» («Ракай») – 7, 10, 11 и 12 мая с 11:00 до 17:00.

на границе с Латвийской Республикой

Полоцкий пограничный отряд:

  • «Гаврилино» («Мейкшаны») – с 4 по 9, а также 11 и 12 мая работает по заявкам с 9.00 до 17.00.
  • «Плюсы» («Каплава») работает в эти же дни с 9.00 до 19.00.
  • «Видзы» (Твярячус) работает постоянно круглосуточно.

на границе с Украиной

Мозырский пограничный отряд:

  • «Глушкевичи» (Будки-Каменские) с 6 по 9 мая с 9.00 до 17.00.
  • «Запесочье» (Лучанки) – 5 мая с 8.00 до 17.00.

Пинский пограничный отряд:

  • «Ольманы» («Переброды») – 4, 5, 9 мая с 9.00 до 19.00.
  • «Трушино» («Вичевка») – ежедневно с 8.00 до 20.00.
  • На направлении Дзержинск — Познань в районе урочища Селище 4 и 5 мая с 9.00 до 18.00.

Брестская пограничная группа:

  • «Отчин» («Гута») – 5, 7, 9 мая с 9.00 до 17.00.
  • «Сушитница» («Тур») – ежедневно с 8.00 до 20.00.

Гомельская пограничная группа:

  • «Поддобрянка» («Добрянка»), «Глыбоцкое» («Ильмовка») и «Андреевка» («Деревины») – ежедневно с 07.00 до 20.00.

Необходимо учитывать, что в указанных пунктах упрощенного пропуска пересечение границы разрешено только гражданам, постоянно проживающим на приграничной территории. При себе необходимо иметь паспорт, а на границе с ЕС – еще и визу. Кроме того, границу с Украиной можно пересекать только пешком или на велосипеде.

Обращаем внимание, что в данных пунктах упрощенного пропуска осуществляется только пограничный контроль, потому разрешается перемещать товары (вещи) для личного пользования, предусмотренные перечнем.

По информации Госпогранкомитета.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Comments are closed.

« Назначен новый начальник Пинского ГОВД
На общественное обсуждение вынесен проект постановления о порядке выдачи разрешений на проведение гостехосмотра транспортных средств »
Новости дня
Новости общества
 
Посмотрите, какие арт-объекты устанавливают в центре Минска к неделе дизайна
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика