Установлен график работы пунктов упрощённого пропуска на Радуницу и майские выходные

Источник материала: Полесская правда



Для удобства жителей приграничных территорий на Радуницу и в период майских выходных будут функционировать следующие пункты упрощенного пропуска:

на границе с Литовской Республикой

Сморгонская пограничная группа:

«Мольдевичи» («Адутишкис») – с 6 по 9 мая с 8.00 до 20.00.

Лидский пограничный отряд:

«Геранены» («Кракунай») – 7 мая с 11:00 до 17:00.

«Пицкуны» («Норвилишкес») – 7 мая с 12:00 до 17:00 (пропуск будет осуществляться только в пешем порядке).

«Дотишки» («Эйшишкес») – ежедневно с 9.00 до 19.00.

Гродненская пограничная группа:

«Поречье» («Латежерис») ежедневно с 8:00 до 18:00.

«Петюлевцы» («Ракай») – 7, 10, 11 и 12 мая с 11:00 до 17:00.

на границе с Латвийской Республикой

Полоцкий пограничный отряд:

«Гаврилино» («Мейкшаны») – с 4 по 9, а также 11 и 12 мая работает по заявкам с 9.00 до 17.00.

«Плюсы» («Каплава») работает в эти же дни с 9.00 до 19.00.

«Видзы» (Твярячус) работает постоянно круглосуточно.

на границе с Украиной

Мозырский пограничный отряд:

«Глушкевичи» (Будки-Каменские) с 6 по 9 мая с 9.00 до 17.00.

«Запесочье» (Лучанки) – 5 мая с 8.00 до 17.00.

Пинский пограничный отряд:

«Ольманы» («Переброды») – 4, 5, 9 мая с 9.00 до 19.00.

«Трушино» («Вичевка») – ежедневно с 8.00 до 20.00.

На направлении Дзержинск — Познань в районе урочища Селище 4 и 5 мая с 9.00 до 18.00.

Брестская пограничная группа:

«Отчин» («Гута») – 5, 7, 9 мая с 9.00 до 17.00.

«Сушитница» («Тур») – ежедневно с 8.00 до 20.00.

Гомельская пограничная группа:

«Поддобрянка» («Добрянка»), «Глыбоцкое» («Ильмовка») и «Андреевка» («Деревины») – ежедневно с 07.00 до 20.00.

Необходимо учитывать, что в указанных пунктах упрощенного пропуска пересечение границы разрешено только гражданам, постоянно проживающим на приграничной территории. При себе необходимо иметь паспорт, а на границе с ЕС – еще и визу. Кроме того, границу с Украиной можно пересекать только пешком или на велосипеде.

Обращаем внимание, что в данных пунктах упрощенного пропуска осуществляется только пограничный контроль, потому разрешается перемещать товары (вещи) для личного пользования, предусмотренные перечнем .