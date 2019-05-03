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Установлен график работы пунктов упрощённого пропуска на Радуницу и майские выходные
04.05.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
на границе с Литовской Республикой
Сморгонская пограничная группа:
Лидский пограничный отряд:
Гродненская пограничная группа:
на границе с Латвийской Республикой
Полоцкий пограничный отряд:
на границе с Украиной
Мозырский пограничный отряд:
Пинский пограничный отряд:
Брестская пограничная группа:
Гомельская пограничная группа:
Необходимо учитывать, что в указанных пунктах упрощенного пропуска пересечение границы разрешено только гражданам, постоянно проживающим на приграничной территории. При себе необходимо иметь паспорт, а на границе с ЕС – еще и визу. Кроме того, границу с Украиной можно пересекать только пешком или на велосипеде.
Обращаем внимание, что в данных пунктах упрощенного пропуска осуществляется только пограничный контроль, потому разрешается перемещать товары (вещи) для личного пользования, предусмотренные
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