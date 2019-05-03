Минтранс предлагает обсудить изменения при выдаче разрешений на проведение гостехосмотра

Источник материала: БелТА

Фото из архива

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство транспорта и коммуникаций предлагает обсудить изменения в порядок выдачи разрешений на проведение гостехосмотра транспортных средств. Общественное обсуждение соответствующего проекта постановления Совета Министров проводится с 4 по 13 мая на правовом форуме Беларуси, сообщает БЕЛТА.

В частности, проект документа предусматривает новую редакцию положения о порядке выдачи разрешения на проведение диагностическими станциями государственного технического осмотра транспортных средств и корректировку единого перечня административных процедур, осуществляемых госорганами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением Совмина №156 от 17 февраля 2012 года.

Так, среди основных предлагаемых изменений действующего правового регулирования - организация проведения обследований диагностических станций БелНИИТ "Транстехника" (в настоящее время их проводит УП "Белтехосмотр"). Также проектом постановления предусматривается аннулирование действия разрешения на проведение диагностическими станциями гостехосмотра транспортных средств после вступления в законную силу приговора суда по фактам взяточничества и иных злоупотреблений своим положением со стороны руководителя юрлица, осуществляющего эксплуатацию станции диагностики.

Касаемо единого перечня административных процедур, осуществляемых госорганами и иными организациями в отношении юридических лиц и ИП, утвержденного постановлением Совмина №156, предлагается корректировка одного из пунктов в части детализации перечня представляемых документов для осуществления административной процедуры.-0-