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Палить сухую растительность опасно. И дорого

04.05.2019 — Новости Общества | Герой працы  
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Источник материала: Герой працы

Палить сухую растительность опасно. И дорого
Палить сухую растительность опасно. И дорого

Каждую весну спасателям приходится сталкиваться с большим числом пожаров, причиной которых становится выжигание сухой растительности и сжигание мусора. Беда в том, что многие люди, наводя порядок на собственных подворьях и дачных участках, не задумываются над тем, к каким последствиям могут привести такие действия. Огонь на приусадебном участке или просто вблизи строений может запросто стать причиной возгорания и нанести ущерб, а то и полностью уничтожить постройки или припаркованный недалеко транспорт. Разбушевавшееся пламя трудно остановить и пострадать может не только имущество, но и сам поджигатель или случайно оказавшиеся на месте пожара граждане.
Работникам МЧС известны случаи, когда на глазах виновников огонь не только перекидывался на постройки, но и когда из-за палов гибли люди.
В каждом печатном СМИ и новостях работники МЧС постоянно информируют население о запрете выжигания сухой растительности и разведения костров в запрещенных местах, но порой, как показывает практика, некоторые нерадивые граждане забывают об этом.
Яркие примеры – тому подтверждение. 2 апреля текущего года на своем приусадебном участке, а также за его пределами гражданка Н. с деревни Кулаково Добейского сельсовета осуществляла незаконное выжигание сухой растительности при сильном ветре, чем создала угрозу распространения горения на расположенные рядом домовладения и хозяйственные постройки. Действия данной гражданки вызвали обеспокоенность у односельчан, поэтому они проинформировали Шумилинский районный отдел по чрезвычайным ситуациям.
При проведении проверки было установлено, что в действиях  гражданки Н. усматривается состав правонарушения, предусмотренного ст.15.57 КоАП Республики Беларусь. Таким образом, данная гражданка была привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 382 рубля 50 копеек  (15 базовых величин).
Аналогичные правонарушения были совершены 2 апреля текущего года гражданином С. с деревни Бритики  Обольского сельсовета, 8 апреля – гражданкой О. с деревни Андреево Николаевского сельсовета, 22 апреля – гражданином К. с деревни Слобода Сиротинского сельсовета, 29 апреля- гражданином К. с деревни Засинники Светлосельского сельсовета. Данные граждане были привлечены к административной ответственности и получили административные взыскания в виде штрафа в размере 255 рублей (10 базовых величин).
Прежде, чем поднести горящую спичку к траве, знайте: согласно статье 15.57 Кодекса Республики Беларусь об административных нарушениях за выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов, виновные лица привлекаются к административной ответственности в виде штрафа в размере от 10 до 40 базовых величин.
Также следует помнить, что разведение костров в запрещенных местах влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до 12 базовых величин (статья 15.58 Кодекса Республики Беларусь об административных нарушениях). Кроме того, существующим законодательством за подобные нарушения предусмотрена также уголовная ответственность в соответствии со статьями 270 и 276 Уголовного Кодекса РБ.
Только ваша осторожность и здравый смысл помогут избежать несчастных последствий. Объясните детям, к чему может привести выжигание сухой травы, тем более что за последствия будут отвечать их родители.
Вадим ПИВОВАРОВ,
специалист группы пропаганды и взаимодействия с общественностью РОЧС.
 
 
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Палить сухую растительность опасно. И дорого Каждую весну спасателям приходится сталкиваться с большим числом пожаров, причиной которых становится выжигание...
 
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