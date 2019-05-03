Работники МЧС убедительно просят соблюдать правила пожарной безопасности при уборке могилок

Источник материала: Герой працы

Посещение кладбищ без ЧС

Приближаются длительные выходные и великий праздник - Радуница. Многие граждане в эти дни поедут на дачу, кто-то займется уборкой кладбища.

Работники МЧС убедительно просят соблюдать правила пожарной безопасности при уборке территории кладбищ и могилок, а именно:

- не бросайте горящие спички и окурки;

- не поджигайте мусор, а выносите в специально отведенные места для сбора мусора;

- во избежание перехода огня с одного строения на другое очистите территорию от мусора и сухой травы;

- не оставляйте на освещенной солнцем поляне бутылки или осколки стекла.

Помните! На территории кладбища разведение костров, сжигание мусора и выжигание сухой растительности СТРОГО ЗАПРЕЩЕНЫ!

Если вы обнаружили начинающийся пожар, например, небольшой травяной пал, постарайтесь затушить его самостоятельно. Иногда достаточно просто затоптать пламя.

Для тушения травяных пожаров используйте ряд следующих приемов:

- сбивание с помощью связок прутьев (в виде метлы) или молодых лиственных деревьев огня с кромки пожара – самый простой и эффективный способ тушения пожаров средней интенсивности;

- забрасывание кромки пожара грунтом или песком.

Если вы не можете потушить пожар своими силами, незамедлительно звоните в службу МЧС по телефонам 101 и 112.

Вадим ПИВОВАРОВ,

специалист группы пропаганды и взаимодействия с общественностью РОЧС.