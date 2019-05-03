Посмотрите, какие арт-объекты устанавливают в центре Минска к неделе дизайна

Источник материала: Tut.by

С 1 по 10 мая в Минске проходит международная выставка современного дизайна Minsk Design Week 2019. Все эти дни проходят мастер-классы, воркшопы и лекции, а еще дизайнеры создают арт-объекты — их сейчас устанавливают в Верхнем городе. TUT.BY прогулялся по центру и узнал, что это все значит.

Подобные недели дизайна проходят по всему миру в разных городах. Цель — поделиться достижениями дизайнерской мысли, а также приобщить общество к новому. Среди нового у нас — инсталляции в районе улицы Зыбицкой. Мы нашли как минимум семь объектов и расскажем о них.

IN BETWEEN





В начале улицы Зыбицкой лестницу украсили мозаичным разноцветным рисунком. Ночью пространство, по задумке, должно быть подсвечено яркими цветами. Также на время недели дизайна лестница станет частью модных показов и перформансов.





Автор этой работы Franci Kaucz — девушка из Милана, которая более семи лет работает в сфере маркетинга и дизайна и много путешествует. Работала в Ирландии, Италии, Британии, Румынии, Испании, Ливане и Бразилии, а также на неделях моды в Лондоне и Милане. Участвовала в мероприятиях PRADA и VERSACE.

PAVUK





Павильон Pavuk — это деревянная конструкция со встроенными скамейками и столами. На нити-струны тут можно вешать экспозицию из картин, фото или макетов. В некоторых местах конструкция покрыта цветной пленкой — так нити защищают от непогоды, а еще создают внутри павильона световую игру.

На создание павильона автора из Польши вдохновили белорусские мотивы и традиции, золотые соломенные паучки и цимбалы.





Автор Amal Al-Shahari — мультидисциплинарный дизайнер, девушка стремится сочетать комфорт, эргономичность и эстетику, работая с материалом, опираясь на сенсорные чувства и идеи, связанные с ассоциациями. Имеет опыт участия в выставках мебели и ювелирных изделий.

Живой стакан





Об этой инсталляции мы уже рассказывали. Это экологический проект белорусских авторов — они хотели привлечь внимание к проблеме потребления напитков в одноразовых стаканчиках, которые не перерабатываются.

PROJECTION





Некоторые световые композиции днем могут показаться странными и непонятными, но организаторы обещают: когда стемнеет, появится подсветка. Это должно изменить восприятие инсталляции.





Один из таких проектов — турецко-английский проект авторов A. Alperen Sahin и Jack Williams. На ткани, натянутой на каркас, будут проецировать изображения из проекторов, чтобы зритель мог видеть силуэты всех, кто проходит мимо. Инсталляция нужна, чтобы показать, как силуэты людей становятся частью кинематографического опыта. Проекторы не будут показывать конкретные изображения, только яркие цвета, которые призваны отразить популяризацию кинематографа с введением цвета в кадры.

DOM





Команда ландшафтных дизайнеров из Москвы Napascrew сделала место вроде ботанического порта. Авторы создают для туристических троп и общественных пространств объекты, связанные с природным и социальным контекстом.

В Минске дизайнеры установили конструкцию «место для безопасного контакта человека с природой».





По задумке авторов, здесь люди смогут «почувствовать себя одним целым с естественным, натуральным, чистым».

FRAME





На набережной ближе к Дворцу спорта установили павильон, который станет смотровой площадкой для зрителей модных показов. Так авторы предлагают «вернуться к корням и оценить окружающую нас природу».

С объекта открываются виды на старый город и реку. Расположенные в разных направлениях площадки павильона позволят рассмотреть все происходящее вокруг и также оценить инсталляции других участников недели дизайна.

Авторы — польское дизайнерское бюро Menthol architects, которое продвигает свежие идеи и устойчивую архитектуру.

SKY IS THE LIMIT





Группа молодых белорусских архитекторов ШЦ-architects создали объект-инсталляцию из ячеек. Попадая в одну из них, визуально и акустически отделенную от остальных, человек погружается в темноту и только вверху можно увидеть часть неба.

— В наши дни мы слишком много времени и сил уделяем своему имиджу, внешнему виду и тому, как будем выглядеть в глазах людей. По сравнению с этим, внутреннее развитие и поиск самого себя занимает гораздо меньшую часть. Инсталляция призвана заставить человека пережить чувство возвращения к самому себе и к окружающему его миру, — говорят авторы.