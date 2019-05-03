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Суд отказал выпавшей из окна психбольницы пациентке и прокуратуре в увеличении компенсации от клиники

04.05.2019 14:48 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Коллегия Могилевского облсуда отказала прокуратуре, требовавшей увеличить денежную компенсацию морального вреда бывшей пациентке Могилевской психиатрической больницы, которая в 2016 году выпала из окна больничного отделения. В то же время увеличены выплаты на покрытие расходов заявительницы по оплате услуг адвоката.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Женщина с послеродовой депрессией прыгнула из окна психбольницы — и винит в халатности медиков

В марте прокуратура опротестовала решение суда Октябрьского района Могилева, обязавшего выплатить бывшей пациентке Могилевской психиатрической больницы 2 тыс. рублей материальной компенсации моральных страданий. Надзорное ведомство потребовало увеличить сумму до 5 тыс. рублей. Прокуратура также потребовала увеличить взыскиваемые с ответчика, которым является психбольница, расходы заявительницы на помощь адвоката с 1 000 до 1 450 рублей.

В свою очередь бывшая пациентка, не согласная с решением суда первой инстанции, требовала с медучреждения 50 тыс. рублей. Женщина обвиняет медперсонал в неправильных действиях, которые привели к ее выпадению 29 июня 2016 года из окна душевой комнаты отделения больницы, где она проходила лечение от послеродовой депрессии. С тяжкими телесными повреждениями, множеством травм и переломов, разрывами селезенки и печени могилевчанка была доставлена в реанимацию городской больницы скорой медицинской помощи, где две недели пролежала в коме.

Ряд работников психбольницы впоследствии были привлечены к дисциплинарной ответственности. Руководство медучреждения, обжалуя решение суда первой инстанции, просило его отменить и вынести новое, отказав бывшей пациентке в удовлетворении ее требований.

Изучив доводы истицы, представителей ответчика и прокуратуры, областной суд пришел к выводу, что выпавшая из окна больничного отделения женщина имеет право на материальную компенсацию морального вреда, а его размер определен судом первой инстанции правильно. Доводы истицы и прокуратуры в части увеличения суммы компенсации признаны необоснованными.

«Установлено, что истицей понесены затраты за составление искового заявления и участие в судебном заседании в качестве ее представителя адвоката юридической консультации Могилевской областной коллегии адвокатов в сумме 1450 рублей согласно квитанциям», — говорится в определении судебной коллегии, которая пришла к выводу, что с Могилевской областной психбольницы должна быть взыскана именно эта сумма, а не 1 000 рублей понесенных истицей затрат. Таким образом, измененное решение суда Октябрьского района Могилева вступило в законную силу.

Как заявила БелаПАН пострадавшая женщина, несмотря на увеличение взыскиваемой суммы, она не удовлетворена решением апелляционной судебной инстанции и намерена обращаться с жалобой в порядке надзора, а затем, возможно, и в Верховный суд.

 
Теги: Могилев
 
 
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Прокуратура требовала увеличить денежную компенсацию морального вреда, но коллегия Могилевского облсуда отказала.
 
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