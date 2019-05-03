В Гомеле разыскивают ушедшую из дома 28 апреля одиннадцатиклассницу

ОВД администрации Новобелицкого района Гомеля разыскивает без вести пропавшую несовершеннолетнюю одиннадцатиклассницу Кристину Ткачову, сообщили БЕЛТА в группе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.
Гомельчанка 2002 года рождения 28 апреля в 15.30 ушла из дома, ее местонахождение до сих пор неизвестно. Школьнице на вид 17-18 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения, волосы до плеч окрашены в русый цвет. Была одета в длинную темную кофту, синюю майку, серые спортивные штаны с белыми лампасами, белые босоножки.
При себе у школьницы была черная из кожзаменителя дамская сумка через плечо, паспорт.
Информацию о местонахождении подростка или другие значимые сведения просят сообщать по телефонам: 8 (0232) 51 10 49, 51 12 50, 8 (029) 608 26 02, 8 (033) 680 26 02 либо 102.
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