В Гомеле разыскивают ушедшую из дома 28 апреля одиннадцатиклассницу

Источник материала: Газета Авангард

ОВД администрации Новобелицкого района Гомеля разыскивает без вести пропавшую несовершеннолетнюю одиннадцатиклассницу Кристину Ткачову, сообщили БЕЛТА в группе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.





Гомельчанка 2002 года рождения 28 апреля в 15.30 ушла из дома, ее местонахождение до сих пор неизвестно. Школьнице на вид 17-18 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения, волосы до плеч окрашены в русый цвет. Была одета в длинную темную кофту, синюю майку, серые спортивные штаны с белыми лампасами, белые босоножки.





При себе у школьницы была черная из кожзаменителя дамская сумка через плечо, паспорт.

Информацию о местонахождении подростка или другие значимые сведения просят сообщать по телефонам: 8 (0232) 51 10 49, 51 12 50, 8 (029) 608 26 02, 8 (033) 680 26 02 либо 102.

Читать полностью: https://www.belta.by/incident/view/v-gomele-razyskivajut-ushedshuju-iz-doma-28-aprelja-odinnadtsatiklassnitsu-346440-2019/

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