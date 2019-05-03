Дожди и до +23°С ожидается в Беларуси 5 мая

Источник материала: Газета Авангард

Дожди, грозы и до 23 градусов тепла ожидается в Беларуси 5 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.





В воскресенье будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, в некоторых районах сильные. Днем местами по юго-востоку ожидаются грозы. Ветер прогнозируется юго-восточный с переходом на северный 4-9 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов выше нуля, по Гомельской области — плюс 9-10. Днем будет 10-16 градусов тепла, по юго-востоку — плюс 17-23.

Читать полностью: https://www.belta.by/society/view/dozhdi-i-do-23-gradusov-tepla-ozhidaetsja-v-belarusi-5-maja-346424-2019/

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