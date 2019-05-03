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В Барановичах вынесли приговор по делу о пропаже оружия из гарнизона. Один фигурант - полковник

04.05.2019 15:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

4 мая в Барановичах вынесли приговор двум мужчинам за незаконные действия с оружием, сообщает пресс-служба суда. Речь идет об истории хищении оружия в местном гарнизоне.

Приговор вынесли двоим мужчинам, один из которых — полковник (и решением суда он лишен этого звания). Обоих судили за незаконные действия с оружием и боеприпасами (ч.2 ст. 295 УК).

По версии следствия, полковник незаконно купил у другого человека два пистолета Макарова и пригодный для стрельбы автомат Калашникова, плюс патроны к ним, которые «незаконно хранил, перевозил и носил при себе», сообщает пресс-служба суда. Его приговорили к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.

Второго фигуранта (по неофициальным данным, родственника полковника) обвиняли только в хранении оружия и боеприпасов. Он получил два года лишения свободы.

Напомним, в августе 2018-го было возбуждено уголовное дело о хищении и незаконных действиях с оружием в одной из воинских частей Барановичского гарнизона. По данным следствия, начальник склада оружия и боеприпасов похитил оружие и боеприпасы, а потом продавал как самостоятельно, так и через иных лиц.

В ноябре сообщалось, что в России задержали одного человека. А всего по делу проходят 20 человек, «которые в той или иной степени причастны к противоправным действиям».

 
 
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