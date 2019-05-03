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В Барановичах вынесли приговор по делу о пропаже оружия из гарнизона. Один фигурант - полковник
04.05.2019 15:16 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
4 мая в Барановичах вынесли приговор двум мужчинам за незаконные действия с оружием,
Приговор вынесли двоим мужчинам, один из которых — полковник (и решением суда он лишен этого звания). Обоих судили за незаконные действия с оружием и боеприпасами (ч.2 ст. 295 УК).
По версии следствия, полковник незаконно купил у другого человека два пистолета Макарова и пригодный для стрельбы автомат Калашникова, плюс патроны к ним, которые «незаконно хранил, перевозил и носил при себе», сообщает пресс-служба суда. Его приговорили к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.
Второго фигуранта (по неофициальным данным, родственника полковника) обвиняли только в хранении оружия и боеприпасов. Он получил два года лишения свободы.
Напомним, в августе 2018-го
В ноябре сообщалось, что в России задержали одного человека. А всего по делу
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Он лишен звания и отправится в колонию на четыре года.
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