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Без стенок и с прозрачным навесом. На Городском Валу установили новые остановки
04.05.2019 15:44 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На Городском Валу появились новые остановочные павильоны. Их будут использовать во время Европейских игр.
Второй транспортный хаб будет
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На Городском Валу появились новые остановочные павильоны. Их будут использовать во время Европейских игр
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