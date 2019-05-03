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Без стенок и с прозрачным навесом. На Городском Валу установили новые остановки

04.05.2019 15:44 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На Городском Валу появились новые остановочные павильоны. Их будут использовать во время Европейских игр.



Новые остановки — конструкции без боковых и задних стен. Их установили специально ко II Европейским играм. Дело в том, что на Городском Валу разместится транспортный хаб, от которого участников соревнований к спортивным аренам будут развозить автобусы шести маршрутов.

Второй транспортный хаб будет на проспекте Дзержинского, в районе Студенческой деревни, на парковке возле магазина «Алми».


 
 
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На Городском Валу появились новые остановочные павильоны. Их будут использовать во время Европейских игр
 
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